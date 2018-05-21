親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

重技術不重生態？台灣戶外教育的反思

美中貿易戰火歇 台股收漲135.36點

2018-05-21 13:42經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

美股上週五漲跌互見，不過，之後美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並同意放棄互...
美股上週五漲跌互見，不過，之後美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並同意放棄互相加徵關稅的威脅，法人預期，這將有利台股表現，展開反彈。 法新社
分享
美中貿易角力出現緩和跡象，多頭今（21）日趁勢強拉蘋概股，台積電（2330）等蘋概三王股今日同步走強，再加上國巨（2327）亮燈漲停帶動被動元件族群強漲，台股收盤指數為10,966.2點，大漲135.36點，成交值為1,252.33億元。

美中緊張情勢略微解除下，港股今日盤中漲幅超過1%，陸股漲幅則超過0.6%。台股的台積電盤中強漲2%以上，鴻海（2317）與大立光（3008）等股漲幅也超過1%，帶動電子類股多頭氣勢。盤中又有國巨股漲幅超過7%，多頭有挑戰漲停板價企圖，奇力新（2456）隨之走揚。電競類股也出現強勢，技嘉（2376）、橘子（6180）股價也上揚。

今日信昌化（4725）與康控-KY（4943）即衝上漲停板價，GIS-KY（6456）、穩懋（3105）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、全新（2455）等股開盤後也揚升，漲幅超過3%。類股表現方面，電子股以半導體類、光電、電子零件等股較強，傳產的水泥、電機電器類股也表現強勢。不過，環球晶（6488）、中美晶（5483）、中石化（1314）開盤後的走勢疲軟；不過，中美晶以上漲收盤，環球晶尾盤也收上平盤。

元富投顧表示，目前大盤指數處於季線以上的整理，台股如果無法有效擴增量能突破11,000點關卡，原則上，因為量能還是先行指標，盤面先以產業透明度高的漲價題材股和人氣股當指標，以法人籌碼動向為選股準則，近期矽晶圓和被動元件股上下震盪，如果可再創高，才是行情再次啟動。

台積電中美晶
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

智冠迎經營權大戰 公司派有信心

2018-05-21 14:39

台股大漲百點 攻上10900點

2018-05-21 14:25

利機第2季受惠兩大動能 今年封測看年增3成

2018-05-21 10:25

安格擬29日登興櫃 安國持股值4億元

2018-05-21 09:57

興櫃股一周／上海商銀成交量稱冠

2018-05-21 00:03

興櫃新星／華豫寧攻智慧宅 商機大

2018-05-21 00:03

碩網籌資 28日開放認購

2018-05-21 00:03

上櫃公司績優 外資加碼

2018-05-21 00:03

寬宏Q2獲利將爆發

2018-05-21 00:03

櫃買業績發表 三連發

2018-05-21 00:03

緯創金雞 緯穎單周漲40%

2018-05-21 00:03

光耀新品量產 Q2拚轉盈

2018-05-21 00:03

穩懋擴大投資 營運衝

2018-05-21 00:03
看更多

熱門文章

五大外資 唱多台系手機鏈

2018-05-21 00:28

法人青睞族群 多頭先鋒

2018-05-21 00:03

抗旱概念股 躍盤面亮點

2018-05-21 00:27

就市論勢／蘋概、高殖利率股 搶鏡

2018-05-21 00:59

微星、宏碁 電競題材熱

2018-05-21 00:03

長虹、興富發 拚賺一股本

2018-05-21 03:21

緯創金雞 緯穎單周漲40%

2018-05-21 00:03

穩懋擴大投資 營運衝

2018-05-21 00:03

寶佳持股逾76萬張 躍升台新金第一大股東

2018-05-21 13:38

寶佳：台新賣彰銀 可現金減資提高ROE拉高股價

2018-05-21 08:54

台股本週展望 科技業持續上肥下瘦

2018-05-20 18:14

盟立滿手單 業績衝新高

2018-05-21 00:03

台積電領漲電子強攻 台股上漲逾百點

2018-05-21 09:22

明泰突圍 兩路並進

2018-05-21 00:03

網通大師傅 要靠結盟搶市

2018-05-21 00:03

三陽要開發內湖土地

2018-05-21 00:03

蔡明彥專欄／蘋概、金控 中線可布局

2018-05-21 00:04

南港獲歐大單 出貨俏

2018-05-21 00:03

抗旱概念股／山林水、中鼎 營運俏

2018-05-21 00:27

美中貿易戰停火、蘋概三王領軍 台股大漲逾百點

2018-05-21 10:58

蘋概股回神 PCB族群反彈

2018-05-21 10:36

MLCC市況緊俏 台廠三巨頭股價盤中走強

2018-05-21 11:49

法人觀點：明泰客戶需求 將逐步回溫

2018-05-21 00:03

群聚效應 台光電大陸擴產

2018-05-21 00:03

抗旱概念股／中宇、千附 商機爆發

2018-05-21 00:27

抗旱概念股／東元、國統 買盤進駐

2018-05-21 00:27

連乾文：被動元件仍是多頭指標 11600點具反壓

2018-05-21 10:32

鈊象新手遊上架 展望樂觀

2018-05-21 00:03

美中不打貿易戰 台股有望反彈

2018-05-21 09:02

台股漲逾百點 權證投資人追捧華新

2018-05-21 12:30

美中貿易戰火歇 台股收漲135.36點

2018-05-21 13:42

旺宏 上周看多第一

2018-05-21 00:03

勤誠需求旺 後市樂觀

2018-05-21 00:03

國泰金調查：今年參與除權息意願轉低

2018-05-21 09:04

博客來搶旅遊商機 統一超補

2018-05-21 00:03

台股早盤大漲逾120點 美中不打貿易戰激勵

2018-05-21 10:27

東陽元創 營運踩油門

2018-05-21 00:03

一周盤前解析／財報佳個股 投資優選

2018-05-21 00:03

光耀新品量產 Q2拚轉盈

2018-05-21 00:03

499吃到飽助攻 聯強股價攻波段新高

2018-05-21 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top