美中貿易戰火歇 台股收漲135.36點

2018-05-21 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美股上週五漲跌互見，不過，之後美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並同意放棄互相加徵關稅的威脅，法人預期，這將有利台股表現，展開反彈。 法新社 分享 facebook 美中貿易角力出現緩和跡象，多頭今（21）日趁勢強拉蘋概股，台積電（2330）等蘋概三王股今日同步走強，再加上國巨（2327）亮燈漲停帶動被動元件族群強漲，台股收盤指數為10,966.2點，大漲135.36點，成交值為1,252.33億元。

美中緊張情勢略微解除下，港股今日盤中漲幅超過1%，陸股漲幅則超過0.6%。台股的台積電盤中強漲2%以上，鴻海（2317）與大立光（3008）等股漲幅也超過1%，帶動電子類股多頭氣勢。盤中又有國巨股漲幅超過7%，多頭有挑戰漲停板價企圖，奇力新（2456）隨之走揚。電競類股也出現強勢，技嘉（2376）、橘子（6180）股價也上揚。

今日信昌化（4725）與康控-KY（4943）即衝上漲停板價，GIS-KY（6456）、穩懋（3105）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、全新（2455）等股開盤後也揚升，漲幅超過3%。類股表現方面，電子股以半導體類、光電、電子零件等股較強，傳產的水泥、電機電器類股也表現強勢。不過，環球晶（6488）、中美晶（5483）、中石化（1314）開盤後的走勢疲軟；不過，中美晶以上漲收盤，環球晶尾盤也收上平盤。

元富投顧表示，目前大盤指數處於季線以上的整理，台股如果無法有效擴增量能突破11,000點關卡，原則上，因為量能還是先行指標，盤面先以產業透明度高的漲價題材股和人氣股當指標，以法人籌碼動向為選股準則，近期矽晶圓和被動元件股上下震盪，如果可再創高，才是行情再次啟動。