利機第2季受惠兩大動能 今年封測看年增3成

2018-05-21 10:25 中央社 台北21日電



利機第2季可受惠記憶體IC載板及驅動IC相關營收帶動，法人預估利機第2季業績可季增高個位數百分點，今年封測業績可望年成長3成。

觀察記憶體IC載板，利機第1季在手訂單量遠大於出貨量。展望第2季，原廠Simmtech持續調整產品線，供貨情況5月明顯改善，法人預計第2季可有10%到20%成長。

在驅動IC產品部分，市場看好薄膜覆晶封裝（COF）需求增加，利機相關包材可因此受惠，第2季持續成長，法人預估驅動IC相關營收可望季成長10%到15%。

在記憶體IC載板及驅動IC相關營收帶動下，法人預估，利機第2季業績可望較第1季成長高個位數百分點。

利機自結4月合併營收新台幣6539萬元，較3月營收7637萬元減少14%，相較去年同期8894萬元衰退26%。不過佣金模式產品包括QFN封裝產品、記憶體IC載板佣金收入4月成長幅度佳，法人預估4月實際毛利率較3月提高1到2個百分點。

利機第1季單季營收約2.11億元，較去年同期2.24億元減少6%；第1季合併毛利率20.39%，較去年同期20.37%微增，第1季稅後獲利857.6萬元，較去年同期969.3萬元減少11.5%，第1季每股稅後純益0.22元，略遜於去年同期的0.25元。