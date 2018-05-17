華美自6月27日起 終止櫃檯買賣

2018-05-17 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠 ╱即時報導



櫃買中心公告華美公司有價證券自2018年6月27日起終止櫃檯買賣。

華美未於規定期限內公告申報2017年第3季、第4季、及2018年第1季財務報告，櫃買中心已於2017年11月15日公告自2017年11月17日停止交易。今日華美公司仍未補行申報2017年第3季財務報告，至今屆滿六個月仍未改善，符合停止交易事由，櫃買中心依業務規則公告華美公司有價證券自6月27日起終止櫃檯買賣。