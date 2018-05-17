懷特新藥獲肯定 六成患者治療後可緩解癌因性疲憊症

2018-05-17 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



懷特（4108）研發上市新藥獲癌症醫界肯定，黃耆經萃取分離及高度純化、研發成功的黃耆多醣注射劑，經證實六成以上患者治療後可緩解癌因性疲憊症。

懷特4月營收858萬元，較上月減少21.57%，年增率159.66%；累計前四個月營收3,812.8萬元，年增率255.11%，今日營運面也傳喜訊，黃耆多醣注射劑研究成果的論文日前已被美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）接受，將於下月向全球癌症專家發表。

此外，今年5月初召開的台灣癌症聯合學術年會（TJCC），亦遴選為臨床組論文第二名；TJCC是台灣地區癌症醫學相關研究最重要的年會，今年主題探討如何為癌症患者找出最有效及適當的治療，以提高患者存活率及生活品質。

懷持副董事長李伊俐表示，癌因性疲憊症是癌症患者隨病情發展或化、放療過程衍生的疾病，嚴重者常迫使化、放療中斷，影響癌症治療的完治率及存活率。此篇研究論文在國內外最頂級的醫學會議中接連獲選發表，懷特新藥對我國自行研發的新藥能站上最頂級的國際醫學舞台，證實可以解除癌症患者痛苦，提升癌症病人生活品質。

懷特表示，黃耆多醣注射劑是第一個由國人自行研發成功、上市的新藥，上市後的臨床研究不曾間斷。

最新一次臨床試驗，係由台灣九家醫學中心的癌症專家執行、收案超過300位癌症患者的大型臨床研究。結果證實超過六成以上的患者治療後可緩解癌因性疲憊症，能確實解除患者癌症痛苦。