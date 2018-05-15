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醫療通路股 杏一拚電商、盛弘聚焦精準醫學中心

2018-05-15 12:48經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

醫療通路股杏一（4175）、盛弘（8403）今年以來營運皆較去年同期成長。杏一表示，今年成長動能來自展店與電商增長，而來自電商的累計營收更有亮眼的表現；盛弘表示，隨著集團式營運成型，醫藥本業穩健經營，轉投資事業亦穩定挹注，營收規模持續擴大，精準醫學中心是下半年的營運主軸，預估成為新的營運動能，樂觀預期全年營運成長趨勢不變。

杏一表示，今年以來在電商的業績表現亮眼，電商部門已成功在雅虎奇摩、PChome、momo摩天商城、蝦皮等知名銷售平台開設虛擬門市，近期也拿下雅虎奇摩超級商城2018年的金店獎。杏一前四個月累計營收持續創下歷史新高，日前董事會通過第1季財報，稅後淨利較去年同期成長73.65%，每股盈餘為1.09元。

在實體門市方面，杏一表示，為符合未來的醫療與照護趨勢，在上月已開始舉辦年度主題活動「樂齡店長」，針對社區中60歲以上的樂齡族群，以店長的角色，透過醫護產品互動體驗，推廣正確的保健、醫療概念。此活動將持續於每月舉行，藉以延伸推廣「老老照護」與「自立照護」的概念。

盛弘則於醫療互聯網新模式，布局以醫療為中心的策略地圖，橫向建立以精準醫療服務做健康管理，以及經營慢性病與社區的早期／長期照護相關服務；而垂直整合向上透過採購平台串連藥品供應服務，往下則有電子商務平台及連鎖藥局作為社區服務管道。

盛弘首季稅後淨利1,374.5萬元，每股稅後盈餘為0.17元。公司指出，獲利較去年同期減少，主要是因承攬檢驗標案、進行籌資以及布局集團多元發展等營運所需，營業費用較去年同期增加。不過今年以來營收持續隨集團布局壯大，累計今年前四個月合併營收8.8億元，年增7.10%。

營收電商

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