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首季EPS／來思達1.35元 強攻對岸

2018-05-12 00:02經濟日報 記者李至和／台北報導

兩大美國家具商來思達（8066）與客思達-KY第1季獲利衰退，主要是受到匯率波動影響，其中客思達-KY因首季認列高額倉儲費用，第1季未能如預期成長，較去年相比由正轉負。

來思達主力市場在美國，近來積極往大陸市場布局，第1季稅後純益為4,073萬元、年減約6%；每股稅後純益為1.35元，來思達昨（11）日收盤價107元、上漲0.5元。

因應擴展大陸市場，來思達今年將投資重兵在拓銷大陸通路，投資費用相對提升，且又受到美元與台幣匯率波動影響，使得首季獲利較去年同期衰退，隨著大陸通路市場擴大，且下半年進入旺季，營運有望轉好。

客思達-KY第1季稅後虧損為1億元，每股稅後虧損1.33元。客思達-KY昨日收盤價25.3元、上漲0.25元。

客思達今年將持續進行的商品組合調整計畫，在產品調整期間內，包括新品牌導入，加速舊商品去化、倉儲空間及倉儲人力調度等活動所衍生的相關費用，使得第1季毛利率下降至21.71%。

客思達指出，延續去年底商品組合調整，加速高額庫存去化等，首季認列高額倉儲置櫃費約850萬美元，使得第1季銷貨成本大幅上升、整體獲利表現較去年有明顯落差。

客思達旗下新品牌Scott Living在美國家具市場逐步打開知名度，不僅打入前百大大型實體連鎖家具商The Brick、Living Space等，帶動第1季Scott Living銷售明顯成長，挹注Scott Living營收比重攀升至5.7%。

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