大田減資配息 每股將發6.49元

2018-05-12 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



高球具代工廠大田 (8924)昨（11）日股東會通過3.4元現金股利配發案；同時為調整資金結構和提高股東權益報酬率，決議減資30.89%，退還股東3.09元，合計為6.49元。

大田董事長李孔文在股東會中表示，對該公司而言，去年是重要的營運轉折年，下半年已將兩廠整併為一，各項營運成本下降，整併效益彰顯，客戶訂單也傳來佳音，帶動營運有不錯的佳績，全年營收為36億元。

除業績增溫外，同時處分深圳廠區挹注獲利表現，交出稅後純益10.65億元成績單，每股稅後純益為8.74元。

股東會中順利通過股利配發和減資兩大提案；前項將發放現金股利3.4元，後項將辦理現金減資、減幅30.89%，資本額由目前的12.13億元降至8.38億元，獲股東支持後，將向金管會提出申請、完成手續，股東可獲每股約3.09元股款。

展望營運後市，總經理許戎民指出，高爾夫消費市場歷經數年來的低迷景氣，目前正逐漸回升中，客戶群對市場前景普遍持樂觀立場，尤其是高爾夫運動被列入奧運比賽項目，對岸正積極培養選手，將進一步帶動需求成長。

大田今年除透過客製化、成本降低等作法爭取現有客戶擴大下單規模。