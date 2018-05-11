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櫃買中心：飛寶15日起停止櫃檯買賣

2018-05-11 20:28經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

櫃買中心表示，飛寶公司（4413）前因其上櫃普通股股數未達已發行普通股股份總數之25%，且未達500萬股，而有股權流通性不足情事，於104年5月7日經公告變更交易方法在案。現因該公司已逾三年仍未完成改善，櫃買中心爰依其業務規則第12條之1第1項第16款有關股權流通性不足未改善之規定，自107年5月15日起停止其上櫃有價證券櫃檯買賣。

櫃買中心
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