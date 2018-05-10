寬魚 增65倍

2018-05-10 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



寬魚國際（6101）4月營收1,849萬元，年增6,527.6%，寬魚國際表示，主因今年積極拓展文創業務，讓4月營收較去年同期大幅增加，今年累計前四月營收7,016萬元，年增225.6%。

寬魚國際主要業務有電影製作、演唱會籌辦及藝人歌手經紀等三方面，另外還包括音樂、廣告製作策劃與創意策劃等。由於今年積極拓展文創業務，也讓4月營收1,849萬元，年增6,527.6%。