上奇企業用戶表現佳 4月營收2.6億

2018-05-09 18:09 中央社 台北9日電



通路商上奇科技今天公布自結2018年4月合併營收約新台幣2.6億元，較去年同期微增1%，以企業用戶事業群表現較佳。

上奇表示，4月為第2季季初淡月，香港、台灣兩地創意暨雲端事業群較去年同期表現持平，企業用戶事業群表現較佳，子公司香港Senco-Masslink及台灣碩泰網通均有不錯表現，數位印刷事業群則受專案交機延遲影響。

上奇指出，將專注雲服務與數位印刷的區域規模擴展，以永續發展追求成長，擘劃更具國際化的事業版圖。