百聿4月營收達2,420萬元 年增86.8％

2018-05-09 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



興櫃文創股、影視音後製業者百聿（6622）今（9）日公布4月營收達2,420萬元，年增86.8％；累計今年前四個月營收7,864萬元，年增49.6％，主要受惠於影片匯集業務持續擴增規模。

百聿表示，公司於OTT平台布局再下一城，4月起正式開啟Amazon以及Vimeo影音上架服務，國內外片商皆可透過百聿，將自家產品在Amazon以及Vimeo旗下OTT平台，進行上架銷售，未來可望帶進更多海外影片後製與匯集業務。

百聿表示，公司長期積極布局國際OTT影視平台，此次正式打入Amazon和Vimeo，前者是包攬出租、下載、廣告以及訂閱收費等多元影音服務的全球性娛樂巨頭，Vimeo 則是歐美創作者、獨立製片商等最愛用的影音分享平台。隨著OTT海外事業版圖規模擴大，百聿也藉由各個合作夥伴拓展更多元化的影音銷售模式，預計能讓百聿未來營運朝高速成長。

展望第2季，百聿提到，看好兩岸廣告製作業務接單持續暢旺，針對後製部門的設備升級與人員擴編作業也正穩定進行中，可望帶動未來影視音後製業務接單能量放大；OTT 業務方面，除了持續擴充原有的Apple iTunes、Google Play影片資料庫，也將衝刺新增的Amazon和Vimeo業務量，致力於提升OTT相關業務營收占比，在今年創造優異業績表現。