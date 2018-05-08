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捷迅瞄準市場 力推電商客群服務

2018-05-08 12:50經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

國際貨運承攬業者捷迅（2643）自去年起新增轉口的網購包裹運送服務後，整體營收表現逐漸回穩，除已填補美國地區因調整淘汰獲利不佳之客戶族群後的營收占比下滑，搭配海外當地電商物流倉發展，將逐步推升毛利率。

總經理孫鋼銀表示，今年第1季每股純益（EPS）為0.42元，較去年同期0.47元略微下滑，乃因去年轉型發展新加坡後段包裹派送服務，自去年11月起陸續與當地派送車隊配合簽約並加強推廣服務，致使初期運輸及營運等成本增加。 該服務現今仍處於試營運之階段，待相關模式成熟後將會將最後一哩路版圖陸續拓展至香港及台灣地區。

依Amazon最新公布財報，去年第4季營業額就較第3季有接近40%之雙位數成長，而淨利成長的幅度亦相當驚人。 此趨勢已驗證了國際包裹遞送產業是值得長期投資且加大發展力道的藍海市場，捷迅經營團隊瞄準電子商務市場商機，除了拓大現有服務的航線外，也積極與許多航空公司洽談合作，並提供客戶多元且更全方位的問題解決方案。

提供專業海、空運整合型國際承攬服務的商業模式仍是捷迅成功的基石，將結合超過30餘年的全球整合型物流經驗、海外物流倉與後段派送服務，搭配自有開發GLS（Global Logistic System）、WMS（Warehouse Management System）及 LMS（Last Mile System）系統，引領捷迅朝國際知名之大型整合型包裹遞送服務公司發展，並為客戶提供創新價值。

捷迅營收
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