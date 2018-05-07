東捷今年首季每股稅後純益0.37元

相關新聞
元山結束中國尚朋堂 股價彈升2018-05-07 14:30
創業家兄弟4月營收3.56億元 年增率40.54%2018-05-07 14:03
曜越首季財報靚股價強登漲停 Q2不看淡2018-05-07 13:13
金可Q2營運看俏 5月提前出貨美系客戶2018-05-07 09:06
同協4月營收 再寫33個月新高2018-05-07 08:55
岱煒百辰 躍興櫃雙驕2018-05-07 00:03
曜越上季EPS 0.9元2018-05-07 00:03
興櫃新星／騰輝調體質 進軍航太2018-05-07 00:03
興櫃一周／上海銀量能蟬聯冠軍2018-05-07 00:03
富爸爸加持 鈺緯賺錢了2018-05-07 00:03
公司治理論壇 明開講2018-05-07 00:03
櫃買業績發表 周五登場2018-05-07 00:03
法人觀點：交投降溫 寬魚股價整理2018-05-07 00:03
霸氣寬姐 打造兩岸人才平台2018-05-07 00:03
寬魚攻文創 三路進擊2018-05-07 00:03
匯損衝擊 朋億Q1純益減42%2018-05-07 00:03
鉅明擴產 衝毛利率2018-05-04 00:02
太和 上月營收增47%2018-05-04 00:02
世界0.7元 接單續熱2018-05-04 00:01
光洋科0.34元 賺贏去年2018-05-04 00:01
鈺太 5月9日登興櫃2018-05-04 00:01
精測 上月營收增一成2018-05-04 00:01
宏捷科4月績增6% 穩懋3%2018-05-04 00:01
碩禾Q1轉盈 每股賺1.8元2018-05-04 00:01
熱門文章
台股萬點周年將至 謝金河：小心背後「七大凶險」2018-05-07 10:34
PChome網家商店街8日停牌 外界推測首季恐虧損2018-05-07 20:23
宏達電Google銀彈進補 首季每股大賺25.7元2018-05-07 19:51
台新金法說 寶佳資產管理派員踢館連三問2018-05-07 15:22
國巨目標價 外資喊850元2018-05-07 00:03
連乾文：台股衝過10600點 後續可留意這兩類股2018-05-07 13:19
世足受惠股／鴻海、友達 出貨看升2018-05-07 00:03
華新科、信昌電 長線俏2018-05-07 00:03
PA產業 穩懋、宏捷科四月業績佳2018-05-07 12:23
國巨股價衝741元新高 董座陳泰銘身價大增2018-05-07 16:10
錸德宣布 將為Panasonic量產300GB檔案光碟2018-05-07 14:55
商店街與網家宣布 8日暫停交易2018-05-07 20:33
中大型權值股 法人青睞2018-05-07 00:03
世足賽受惠股 躍盤面亮點2018-05-07 00:03
權民搶百萬／朱成志：台股醞釀6月反攻2018-05-07 00:12
年輕人不買股票 顧立雄：他們覺得股市風險大2018-05-07 10:45
禾伸堂4月營收 意外下滑2018-05-07 15:01
PCB廠商多家業績續看俏 瀚宇博股價漲停2018-05-07 11:42
霸氣寬姐 打造兩岸人才平台2018-05-07 00:03
大立光漲停板 林氏父子資產一天增加45.56億元2018-05-07 16:08
智原、創意、世芯 接單看俏2018-05-07 00:03
國巨4月營收再創歷史新高 幾乎比去年倍增2018-05-07 14:24
就市論勢／矽晶圓、被動元件 強勢2018-05-07 00:03
蘋果股價創新高 台股三王重掌發球權2018-05-07 14:18
外資喊進金屬機殼 升可成、鴻準目標價2018-05-07 14:30
中華電 衝刺加值業務2018-05-07 00:03
大成鋼在美出貨成長2018-05-07 00:03
富爸爸加持 鈺緯賺錢了2018-05-07 00:03
營收報喜、新品拉貨 PCB族群生猛2018-05-07 14:30
權民搶百萬／胡睿涵：操作緊盯三大關鍵2018-05-07 00:12
寬魚攻文創 三路進擊2018-05-07 00:03
華新強攻 創16年新高2018-05-07 14:30
中鋼下季盤價 看跌2018-05-07 00:03
外資連兩周全面賣超亞股 去年買超台股金額幾乎全吐出2018-05-07 19:35
政府指示520護盤？ 顧立雄：尚未有消息2018-05-07 11:57
聯茂Q2獲利 衝七年高點2018-05-07 00:03
匯損衝擊 朋億Q1純益減42%2018-05-07 00:03
太極連賠七季 每股虧0.64元2018-05-07 00:03
健亞紅斑狼瘡新藥 力拚下半年上市2018-05-07 19:30
新iPhone拉貨力 法人轉趨樂觀2018-05-07 14:30
留言