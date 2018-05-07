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星宇航空成立記者會前夕 鄭傳義辭華航董事

東捷今年首季每股稅後純益0.37元

2018-05-07 23:12經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

設備廠東捷（8064）今（7）日董事會通過今年首季財報，稅後純益0.61億元，季增26.8倍，年增235%；每股稅後純益0.37元，表現優於去年同期的0.11元。

東捷去年合併營收41.59億元，毛利率16.94%，稅後純益117.6萬元，每股稅後純益0.01元

財報毛利率
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