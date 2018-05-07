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崇越電首季EPS 1.76元 近7年同期新高

2018-05-07 21:37中央社 台北7日電

電子化學材料通路商崇越電今天公布第一季財報，合併營收新台幣20.54億元，創歷史新高；稅後淨利1.09億元，年增44.86%，每股稅後盈餘（EPS）1.76元，創近7年同期新高。

崇越電2018年第一季合併營收20.54億元，年增15.69%，主要受惠矽利光漲價效益以及終端需求升溫所帶動，本業成長優於預期，歸屬於母公司稅後淨利1.09億元也大幅年增44.86%；每股稅後盈餘1.76元，年增44.26%。

崇越電目前出貨產品以電子業應用為主，占比近6成，其他4成為非電子領域。崇越電表示，近來積極布局醫療、汽車、化妝品等利基型市場，此三大應用產品認證期雖長，一旦打入供應鏈生命週期長，且毛利較高，故為重點發展產業；目前此三大應用的營收比重已達10%到11%，未來將可持續提高占比。

展望第2季，崇越電持續看好市場需求，樂觀預期全年營運向上成長的趨勢不變。

崇越電另公布4月合併營收7.46億元，年增24.74%。崇越電指出，3月份因過年後客戶回補庫存，拉貨力道強勁，故營收創新高；4月份回補庫存因素消失及部份產品供貨不及，營收雖未再創高，仍較去年同期成長24.74%。

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