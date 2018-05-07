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創業家兄弟4月營收3.56億元 年增率40.54%

2018-05-07 14:03經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

創業家兄弟（8477）旗下有三大垂直電商平台生活市集、好吃市集、3C市集，以及100%持股的子公司創宇行動的B2B2C松果購物，今日公告4月營收達3.56億元，再創歷年4月份營收新高的紀錄，整體4月生活類快消品買氣仍旺，亦受惠於母親節帶動高檔食材、養身補品、智能穿戴、按摩家電等類別熱銷，春電展效應連帶挹注3C類商品強勁買氣，整體帶動4月份營收年成長達40.54%。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，該公司目前已連續11個月營收年成長超過25%，今年1~4月累計營收年成長更達49.35%，可見成長動能穩健且快速。4月宣布打出策略結盟一戰，目標將發揮橫向的一體化戰略，有效實施規模經濟擴大議價能力；同時也發動影音的新內容成長引擎，作為垂直性的圈粉深化運動開端，期待將內容導入作為消費者跟平台間的催化劑，朝著兼具規模號召力及具有溫度的情感電商平台邁進。

迎接5月，創業家兄弟旗下平台除了全力衝刺母親節檔期外，5月中也即將展開端午粽子預購，同時，盛夏將至，生活市集將主打涼夏家居衣物、好吃市集則祭出鮮果輕食等搶客，3C市集則看好夏季家電買氣旺，攜手一起搶攻夏商機，為5月推升新高峰。

創業家兄弟營收
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