金可Q2營運看俏 5月提前出貨美系客戶

2018-05-07 09:06 中央社 台北7日電



隱形眼鏡大廠金可-KY順利打入歐美市場，5月初已提前出貨美系客戶日拋隱形眼鏡，後續將依市場需求逐月出貨，全年上看3000萬片，預計貢獻數億元營收，為今年成長再添動能。

金可今年海外市場版圖持續擴大，包括大陸、日本及歐美均是成長重要動能，日本代工及品牌並進，首季營收占比已達6%，歐美市場也傳出好消息。

金可表示，北美線上銷售品牌公司Hubble的歐洲代工訂單已確認，今年出貨上看3000萬片，並提前在5月開始出貨，將推動今年第2季營運走強。

金可去年受到丹陽海倫廠停工的影響與財務結構調整，2017年全年營收、獲利均出現下滑，不過從3月起營運動能已逐步回升，在護理液新品舖貨效益帶動下，3月營收來到新台幣6.13億元，僅次於105年9月的6.2億元，創下歷史次高紀錄，較去年同期成長近15%。

金可表示，今年來自大陸、海外市場的成長可期，除了新加入的美系客戶外，日本市場預計今年還會增加一至兩個客戶。中國主力通路業績已日趨回升，電商、台灣市場維持高成長。

在產能上，今年將是有史以來產能增加最多的一年，規劃在第3季台灣增加4條，大陸增加3條生產線，總計增加7條生產線，截至年底總共有31條生產線，全年出貨片量將從去年的2.8億片成長到3.6億片，增加約3成。