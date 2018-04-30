商店街擬再增資 引進國際投資人打亞洲杯

2018-04-30 12:30 中央社 台北30日電



電商業者商店街今天召開股東會，董事長詹宏志表示，商店街計劃再增資，所需資金不小於新台幣20億元，除了網路家庭準備的10億元之外，可望引進國際投資人，發展亞洲市場。

PChome網路家庭集團旗下商店街去年虧損超過10億元，有股東擔心淨值轉為負數，恐面臨下櫃危機。

對此，詹宏志今天表示，商店街增資一直在規劃中，日前網路家庭董事會通過準備10億元資金，就是為了商店街增資，但因為增資規模較大，會以私募方式辦理，可望引進國際投資人；由於商店街要發展亞洲市場，也會考慮這個地區的投資人。

詹宏志說，對於商店街增資，他有一個理想規模，營運所需資金不小於20億元，如果商店街增資需要與主管機關溝通，就要在營運及價值上都脫胎換骨，若一切順利的話，預計明年初就會看到結果。

商店街總經理蘇芸說，從資本市場的角度來看，應該對外找一些可以理解商店街價值的國際型投資人，否則很多網路公司價值無法反映在財報上。

蘇芸透露，商店街個人賣場在這一兩個月內將引進廣告系統，預計下半年引進另外一個廣告系統，如果今年完全停止運費補貼，明年可以回到正常狀況。

她說，商店街個人賣場今年3月以來，已三度調高超商取貨免運費門檻，最近一次是4月16日從199元調整到299元，雖然訂單數成長變得較平緩，仍符合預期，將來會花較多心力在提升成交金額上；最近個人賣場會公布運費補貼新方案，有可能再調高門檻，也可能門檻不變但酌收部分運費。