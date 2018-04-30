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連保特瓶也丟不出去 前王牌訴說投手失憶症之苦

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

詹宏志：商店街規畫今年募資20億元

2018-04-30 10:42經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

商店街董事長詹宏志表示，商店街今年虧損10億多，這項虧損希望可以用未來獲利彌補。他首度指出，商店街今年規畫最大規模增資，目標20億元，其中網路家庭已經準備了10億元，希望加入其他國際股東

詹宏志表示，商店街已經達成了一個戰略目標，目前他有一個很大規模的計畫，可以讓商店街達成所有的目標；要與各家投資者談妥後進行，他的理想規模是達到所有營運目標所需的資金，預估資金不小於20億元；最可能以私募方式進行。

詹宏志網路家庭股東

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