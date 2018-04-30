親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

MLB／胡智為熱身未登板 林子偉打滿全場無緣對決

英特磊今年看旺 每股拚賺4.22元

2018-04-30 05:13經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

三五族磊晶片代工廠英特磊IET-KY（4971）上季受淡季影響，單季營收僅1.91億元，季減二成、年減2%，下半年擴產效益逐漸顯現，法人看好今年營運將先蹲後跳，全年營收有望優於去年，每股純益上看4.22元，優於去年的3.56元。

針對新廠擴產，英特磊總經理高永中日前指出，該公司與Finisar等國際大廠合作關係緊密，但新廠量產的磊晶產品不侷限在VCSEL，包含其他三五族磊晶都會生產，應用範圍及客戶群面向很廣，未來將積極瞄準3D感測及車用二大市場。

法人指出，相較於全新、穩懋與宏捷科等業者皆為砷化鎵產品線為主，英特磊不僅有砷化鎵，更有磷化銦與銻化鎵等產品，因此主攻利基型產品，產品應用範圍也較廣泛。

據悉，未來5G時代即將來臨，英特磊為因應未來市場商機，位於美國的新廠預計4月底取得使用執照，目前新廠已蓋完移五台機台進廠，其中二台正在安裝中，相關訂單可望緩步增溫。

高階產品方面，包括5G量測產品磷化銦及美國政府國防訂單銻化鎵短期訂單動能目前較平淡，而VCSEL產品客戶處於研發階段，僅汽車防撞雷達訂單可望隨著滲透率提升而成長。

隨著擴產效益顯現，搭配旺季逐步來臨，法人看好，英特磊今年業績將先蹲後跳，全年營收估約9.32億元，年增6%；稅後純益1.52億元，年增19%；每股純益4.22元，優於去年。

運將

相關新聞

櫃買關懷員工 辦親子Win動會

2018-04-30 00:04

興櫃業績說明 下周開跑

2018-04-30 00:04

櫃買談法說實務 受好評

2018-04-30 00:04

興櫃一周／上海銀成交量 稱冠

2018-04-30 00:04

興櫃新星／立誠陶瓷電路板夠利

2018-04-30 00:04

興櫃雙低股 逆勢領漲

2018-04-30 00:04

唐榮不銹鋼盤價 看漲

2018-04-30 00:04

智崴獲大單 獲利喊衝

2018-04-30 00:04

抗「蝦」之戰 網家最慘烈一役

2018-04-29 13:31

網家今年要超車 法人估EPS挑戰4元以上

2018-04-29 13:31

去年繳學費 網家陷10年最大衰退

2018-04-29 13:31

燁聯5月開漲盤 唐榮將跟進

2018-04-28 00:07

康聯 去年EPS 6.91元

2018-04-28 00:07

第1季EPS／昇達科0.53元 增68％

2018-04-28 00:06

康友季報靚 每股賺2.94元

2018-04-27 00:04

六角拚展店 衝刺營運

2018-04-27 00:04

富宇 配息1.5元

2018-04-27 00:04

正德0.14元 轉虧為盈

2018-04-27 00:04

中裕雙利多 營運喊衝

2018-04-27 00:04

中光電 每股賺0.45元

2018-04-27 00:04

精測總座 樂觀本季表現

2018-04-27 00:04

穩懋 上月每股賺0.51元

2018-04-27 00:04

萬達光電上櫃 啟動蜜月行情

2018-04-27 00:04

譜瑞 上季EPS達5.3元

2018-04-27 00:04

股后信驊創天價 進逼千元

2018-03-28 14:36
看更多

熱門文章

電子5窮6絕 台股高殖利率為王

2018-04-29 13:27

台股本週反攻年線 蘋果財報成關鍵

2018-04-29 16:32

抗「蝦」之戰 網家最慘烈一役

2018-04-29 13:31

去年繳學費 網家陷10年最大衰退

2018-04-29 13:31

網家今年要超車 法人估EPS挑戰4元以上

2018-04-29 13:31

台股本周多空 利多利空分析

2018-04-29 13:27

台股再戰高 需先克年線、補2缺口

2018-04-29 13:27

台幣貶值受惠股 有潛利

2018-04-30 00:04

法人觀點：瑞儀通吃蘋果非蘋 後市可期

2018-04-30 00:04

台股兩好三壞 防籌碼鬆動

2018-04-30 00:19

東陽吞電動車零件大單

2018-04-30 00:04

權證教戰／跌深族反彈有夢 技術面轉弱股暫避

2018-04-29 13:27

財報亮眼股 法人愛

2018-04-30 00:04

A股入摩 恐排擠台股1200億資金

2018-04-29 23:34

台幣貶值受惠股／大立光、鴻海 有賺頭

2018-04-30 00:04

可成、鎧勝 瑞銀喊買

2018-04-30 00:04

法人觀點：緯創回歸基本面布局

2018-04-30 00:47

一周盤前解析／生醫、被動元件 聚焦

2018-04-30 00:04

就市論勢／製鞋、紡織、原物料 有看頭

2018-04-30 00:04

台指期 先拚止穩再求攻

2018-04-29 13:27

瑞儀今年營運 先蹲後跳

2018-04-30 00:04

盟立今年營收 拚新高

2018-04-30 00:04

智崴布點大陸 法人估今年參與海外營運

2018-04-29 15:07

股東會電子投票 有獎

2018-04-30 00:04

vivo推新機 臻鼎光耀補

2018-04-30 00:04

旺宏、華邦電 認購靚

2018-04-30 00:04

智崴獲大單 獲利喊衝

2018-04-30 00:04

台幣貶值受惠股／遠東、新聚陽 買盤挺

2018-04-30 00:04

瑞儀董座王本然做中學 培養紮實戰力

2018-04-30 00:04

台幣貶值受惠股／亞德客、上銀 後市俏

2018-04-30 00:04

台幣貶值受惠股／儒鴻迎春燕 出貨增

2018-04-30 00:04

刺激門號綁約買氣 電信業雙軌並進

2018-04-30 00:04

唐榮不銹鋼盤價 看漲

2018-04-30 00:04

陸手機攻台 攜手3C通路

2018-04-30 00:04

興櫃雙低股 逆勢領漲

2018-04-30 00:04

霹靂攻O2O 營收拚新高

2018-04-30 00:04

統一超祭促銷 點火買氣

2018-04-30 00:04

水泥價翻揚 雙雄帶勁

2018-04-30 00:04

日電貿 選逾60天期

2018-04-30 00:04

最牛一輪／創意利多 國泰79樂

2018-04-30 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top