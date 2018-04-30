英特磊今年看旺 每股拚賺4.22元

2018-04-30 05:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北報導



三五族磊晶片代工廠英特磊IET-KY（4971）上季受淡季影響，單季營收僅1.91億元，季減二成、年減2%，下半年擴產效益逐漸顯現，法人看好今年營運將先蹲後跳，全年營收有望優於去年，每股純益上看4.22元，優於去年的3.56元。

針對新廠擴產，英特磊總經理高永中日前指出，該公司與Finisar等國際大廠合作關係緊密，但新廠量產的磊晶產品不侷限在VCSEL，包含其他三五族磊晶都會生產，應用範圍及客戶群面向很廣，未來將積極瞄準3D感測及車用二大市場。

法人指出，相較於全新、穩懋與宏捷科等業者皆為砷化鎵產品線為主，英特磊不僅有砷化鎵，更有磷化銦與銻化鎵等產品，因此主攻利基型產品，產品應用範圍也較廣泛。

據悉，未來5G時代即將來臨，英特磊為因應未來市場商機，位於美國的新廠預計4月底取得使用執照，目前新廠已蓋完移五台機台進廠，其中二台正在安裝中，相關訂單可望緩步增溫。

高階產品方面，包括5G量測產品磷化銦及美國政府國防訂單銻化鎵短期訂單動能目前較平淡，而VCSEL產品客戶處於研發階段，僅汽車防撞雷達訂單可望隨著滲透率提升而成長。

隨著擴產效益顯現，搭配旺季逐步來臨，法人看好，英特磊今年業績將先蹲後跳，全年營收估約9.32億元，年增6%；稅後純益1.52億元，年增19%；每股純益4.22元，優於去年。