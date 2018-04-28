第1季EPS／昇達科0.53元 增68％

2018-04-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



微波高頻元件設計製造公司昇達科技（3491）昨（27）日公布今年第1季每股稅後純益0.53元，較去年第4季明顯成長68%，但較去年同期衰退五成，昇達科表示，看準需求，持續擴建產能，強調不受中興及華為影響。

昇達科第1季營收4.14億元，年增4.5%，季增32.4%，毛利率32.9%，低於去年第4季的33.7%，及去年同期的41.9%，稅後純益3,321萬元，季增68%，年減50%，每股稅後純益0.53元。昇達科昨日上漲0.7元，收60.7元。

昇達科表示，單季營收較去年下半年谷底回升，第1季在傳統淡季及匯率均相對不利的雙重壓力因素下，營收逆勢成長，顯示營運已經擺脫印度市場布建延緩影響，第2季也續見來自客戶需求的明顯復甦。

昇達科表示，無線通訊產業的發展遠景有5G的加持，衛星通訊的產業商機更是今年起需密切關注應用面的發展趨勢，昇達科持續擴增客戶群，加上兩岸布局完備以及擴大資本投資業已啟動，未來營運可期。

昇達科去年成功拓展知名天線品牌客戶，今年首季已名列柯達科前五大客戶群之中，同類型的天線大廠今年亦已展開認證程序；衛星通訊市場也有斬獲，包含中高軌道衛星及低軌道衛星通訊，均已與客戶協同發展相關產品，進入開模量產階段，預期衛星通訊元件的銷售比重將大幅拉高，成為帶動今年下半年成長的重要來源。