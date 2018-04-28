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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

康聯 去年EPS 6.91元

2018-04-28 00:07經濟日報 記者黃文奇／台北報導

鴻海M次集團旗下子公司康聯生醫（6665）昨（27）日公告去（2017）年獲利，全年稅後純益約2.29億元，較去年獲利成長34.8%、每股稅後純益（EPS）6.91元。

康聯生醫前年稅後純益約1.7億元，EPS為4.48元，去年獲利大幅躍進，符合市場預期，康聯生醫昨日興櫃參考價格約280元，較興櫃掛牌價格成長逾倍。

康聯今年將啟動轉上櫃作業，本月13日康聯生醫董事會決議，將辦理上櫃前現金增資，啟動上櫃掛牌程序，今年也擬配發5元股利，包括3.8元現金股利及1.2元股票股利，以昨日收盤價280元計算，現金殖利率逾1.35%。

鴻海M次集團聚焦生醫產業，其中，康聯生醫是該集團進度較快的公司，其獲利能力也備受看好，近年，該公司獲利持續成長，今年獲利是否挑戰一個股本，成為市場最關注的目標。

康聯生醫去年11月下旬登錄興櫃，而鴻海董事長郭台銘希望康聯生醫今年要轉上櫃掛牌。

市場預期，在康聯生醫董事長吳良襄領軍之下，康聯生醫未來將聚焦精準醫療領域，加入基因、影像、生活型態以及環境因素的整合，並整合M次集團發展的醫療科技硬體，成為全方位醫療公司。

康聯生醫去年營收突破10億元，全年營收約10.98億元，年增率達139%，其中營收比重中，健康促進大數據佔45%，感染微生物檢測34%，環境檢測 21%。

興櫃鴻海

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