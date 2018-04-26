中光電第1季營收123.75億 每股賺0.45元

2018-04-26 23:07 中央社 台北26日電



背光模組廠中強光電今天公布第1季合併稅後淨利新台幣2.03億元，較去年同期減少14.9%。歸屬母公司淨利1.93億元，較去年同期減少30%；第1季基本每股盈餘0.45元。

中光電表示，第1季合併營收123.75億元，較去年同期成長1.2%，但因淡季及工作天數減少影響，較去年第4季減少17.8%。合併毛利率為16.02%，與去年同期相當，但受到匯率不利及產品組合差異影響，較去年第4季的18.56%，下滑2.54個百分點。

中光電指出，第1季合併營業淨利1.6億元，較去年同期下滑38%，主為因應積極轉型，配合影像辨識、人工智慧、雲端加值服務及無人機等前瞻技術營運所需，在用人、研發及銷售等營業費用較去年同期增加所致

中光電統計，包括背光模組在內的節能產品事業群第1季營收達60.53億元，出貨量則約1131萬片（台），受到傳統淡季與工作天數減少影響，營收及出貨量分別較去年第4季衰退11%及持平。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿預估，第2季仍為傳統淡季，但受惠於更多來自系統組裝代工，及服務（EMS）客戶，高階及大尺寸電視面模組（LCM）生意，整體節能產品出貨量將可望微幅成長。

林惠姿說明，除持續精進各式光學零組件研發，以提升傳統面板模組功能規格外，將積極進行節能、防窺專用、高動態對比 (HDR)等差異化設計於高價值應用顯示器上，如車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等市場。

中光電影像產品第1季出貨量約31.9萬台，營收則約41.7億元，因固態光源產品出貨增加，及世足賽需求增溫影響，出貨量、合併營收分別較去年同期成長8%及13%。

展望第2季，中光電影像產品事業群總經理陳士元表示，世足賽及標案需求將帶動第2季出貨量較第1季及去年同期成長。