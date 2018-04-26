資金流向生技股了嗎？中裕盤中股價創高

2018-04-26 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中裕新藥（4147）因旗下抗愛滋病新藥Trogarzo（即TMB-355）即將在美國市場開賣，歐洲藥證將於下季遞件申請等雙利多，26日股價盤中衝上310.5元的歷史新高價，法人指出，中裕產品在美開賣後，4月營收是否開出紅盤，將是繼續創高與否的指標。

中裕愛滋病新藥TMB-355預期4月底開賣，中裕執行長張念原也證實，上周結盟夥伴Theratechnologies已經對中裕下單，中裕在美國的數千瓶Trogarzo已經出貨給夥伴，換言之，中裕本月起將開始有產品營收貢獻。

中裕26日股價雖在盤中創新高價，但後因大盤重挫的影響而跌落，終收在288元，下跌10元；26日櫃買生醫指數也同步下挫，收在154.37點，下跌4.86點，跌幅達到3.05%。

除了開賣利多，中裕夥伴Theratechnologies近日宣布將在下季向歐盟藥審機關EMA遞件申請藥證，將以當前臨床數據作為申請的依據，法人指出，依日前該公司與EMA官員開會結論來研判，Trogarzo明年將有機會在歐洲取證，將為中裕的營收再添新動能。

對於中裕的營運，法人分析，首月開賣的營收數字，短線將影響股價表現，近期因雙利多加持，市場追捧的熱度大增，下一步要看開賣的數字是否開出紅盤，若否，短線股價有壓，若數字正面，有望推升中裕股價繼續向新高點挺進。

法人指出，26日因大盤影響連帶讓生技族群回檔修正，由於生技近期領銜上漲，在大盤重挫的情況下，市場將漲多的部位於高點獲利了結，尚屬正常現象，長線來看，中裕股價仍將隨著銷售數字起伏。