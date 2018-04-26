科思創上海秀創新 醫療級材料吸睛

2018-04-26 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



中國國際塑膠橡膠工業展覽會上海登場，科思創展示一系列尖端材料技術和創新成果，如近期推出的模克隆® Rx3440醫療級聚碳酸酯，該新材料應用於魯爾接頭和其他靜脈注射連接器，其優異的耐用性和耐化學性有助於防止因腫瘤藥物和其它治療中的腐蝕性溶劑所引起的開裂，醫療專家因此可以更安全地為患者輸送腫瘤藥物。

隨著物聯網、共用出行和電動汽車等領域的不斷創新發展，科思創也正通過其技術和研發能力，不斷為客戶創造新的增值服務，如旗下定制化解決方案可為汽車內外飾、照明、電動車電池組以及各種智慧生活和商業整體應用場景，提供兼具美學和輕量化的技術。

科思創聚碳酸酯業務部亞太區高級副總裁雷煥麗表示：對於知名品牌商和個人而言，近年來湧現的各種前瞻技術既是挑戰也是機遇。科思創能為汽車、醫療健康、電子電氣等行業的客戶尋找解決方案，應對最棘手的挑戰。我們通過全方位支持，創造出經濟可行、具有成本競爭力的解決方案，推動下一代技術的發展。