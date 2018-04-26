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科思創上海秀創新 醫療級材料吸睛

2018-04-26 19:32經濟日報 記者高行╱即時報導

中國國際塑膠橡膠工業展覽會上海登場，科思創展示一系列尖端材料技術和創新成果，如近期推出的模克隆® Rx3440醫療級聚碳酸酯，該新材料應用於魯爾接頭和其他靜脈注射連接器，其優異的耐用性和耐化學性有助於防止因腫瘤藥物和其它治療中的腐蝕性溶劑所引起的開裂，醫療專家因此可以更安全地為患者輸送腫瘤藥物。

隨著物聯網、共用出行和電動汽車等領域的不斷創新發展，科思創也正通過其技術和研發能力，不斷為客戶創造新的增值服務，如旗下定制化解決方案可為汽車內外飾、照明、電動車電池組以及各種智慧生活和商業整體應用場景，提供兼具美學和輕量化的技術。

科思創聚碳酸酯業務部亞太區高級副總裁雷煥麗表示：對於知名品牌商和個人而言，近年來湧現的各種前瞻技術既是挑戰也是機遇。科思創能為汽車、醫療健康、電子電氣等行業的客戶尋找解決方案，應對最棘手的挑戰。我們通過全方位支持，創造出經濟可行、具有成本競爭力的解決方案，推動下一代技術的發展。

科思創擁有80多年的創新經驗。2017年公司銷售額年增18.8%至141億歐元，進一步強化了其在市場和產業中的歷史優勢地位。其中，聚碳酸酯業務銷售額達到37億歐元，較上年成長13.3%。在中國大陸，科思創深耕本地市場，已在上海建立了其最大的聚碳酸酯生產基地。正將上海的聚碳酸酯產能進一步擴大至一年60萬公噸，以滿足中國強勁的內需乃至整個亞太地區的需求。

科思創聚碳酸酯業務部亞太區高級副總裁雷煥麗在科思創2018國際橡塑展新聞發佈會上...
科思創聚碳酸酯業務部亞太區高級副總裁雷煥麗在科思創2018國際橡塑展新聞發佈會上發表「Lets Play 玩轉未來，共塑精彩」的主題演講。（科思創提供）
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上海腫瘤
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