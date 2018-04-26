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研發傳喜訊 美時意氣風發

2018-04-26 14:37聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

學名藥美時（1795）研發的血癌藥Lenalidomide歐盟確認首仿核准，再加上新品陸續推出、大陸布局開始收成，近期吸引買盤進駐，今天盤中一度來到95.5元，漲幅達7.4%。

特殊學名藥廠美時，去年已經轉虧為盈，稅後淨利為768萬元，每股稅後純益為0.03元。營運面好轉，再加上研發上傳喜訊，股價持續吸引買盤進駐。

美時表示，去年採歐盟分散式審查(DCP, Decentralized Procedure)送件Lenalidomide，選擇冰島為主審國(Reference Member State)，並於昨日確認審查完畢獲得核准(EOP,End of Procedure)，預計Lenalidomide將成為集團中一項指標性的癌症藥產品。

美時進一步指出，歐盟主審國於去年5月確認收件，只花了一年左右的時間就核准，因為這對廣大的血癌病患來說是一福音，因為學名藥的出現將能降低醫療費用；對美時而言，這也是我們打造堅實的全球癌症口服藥產品線的關鍵。

另外，Lenalidomide在美國的ANDA專利訴訟程序已啟動，而台灣已有部分劑量領證，全球查登與銷售布局完善。藥品產銷數據機構IMS的數據顯示，Lenalidomide在歐洲市場銷售額約18.1億美元，美時將評估原廠在歐洲多個國家的專利布局後規畫產品上市。

美時學名藥
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