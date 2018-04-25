中手遊斥資10億元 入股大宇資子公司

2018-04-25 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



國內遊戲知名廠商大宇資訊今(25)日召開記者會並宣布，將與大陸首家登陸美國證券市場NASDAQ的手遊營運商中手遊集團締結戰略同盟，中手遊將增資近台幣10億元，入股大宇資訊旗下子公司軟星科技(北京)有限公司(以下稱為北京軟星)，而此筆資金預計用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發和營運之中，建立起「原廠開發、原廠運營」的商業模式。

未來增資完成後，大宇資訊對北京軟星持股將降為49%，而中手遊集團將取得北京軟星51%股權。並依國際財務報導準則(IFRS)計算，預估將為大宇資訊帶來新台幣6.8億元投資利益，影響EPS約為14.18元(此兩影響數均為暫估數，待後續完成增資後可能有所調整，實際影響數將以大宇資訊公告之財務報告為準)。此後，中手遊除了進一步強化其IP遊戲生態戰略之外，也將聯手大宇資訊旗下眾多知名IP展開多維度的泛娛樂合作，進一步推動多平臺和多形式的IP價值延展和IP增值。

北京軟星主要負責大宇旗下IP《仙劍奇俠傳》與《大富翁》系列遊戲之研發，現在正如火如荼地進行《仙劍奇俠傳七》單機遊戲研發專案，日前北京軟星亦宣布過新作將採用知名遊戲製作引擎「Unreal Engine 4」(簡稱UE4，中文譯為虛幻4) ，以追求讓玩家能享受更高品質之遊戲體驗，因此該遊戲也將成為《仙劍》系列開發成本投入最大的一部。

而由深受玩家喜愛的《仙劍奇俠傳四》製作人張孝全領軍的上海軟星，於去年推出首款遊戲《仙劍奇俠傳 幻璃鏡》，讓《仙劍奇俠傳》IP品牌有了新的面貌，並成功推往國際，讓更多玩家可以享受更多仙俠風采。

北京軟星總經理姚壯憲表示：北京軟星過去專注於產品的研發，而現有的遊戲市場環境已與從前不同。為此，希望透過這次增資，可為北京軟星與上海軟星增加不少研發資本，使得3A級作品的品質未必遙不可及，更能滿足現在玩家對於遊戲品質的要求。於此之外，與中手遊的合作更可豐富自有營運經驗，未來北京軟星將逐步建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發營運一體化模式，增添公司研發與營運的實力。

中手遊董事長兼CEO肖健表示：本次入股北京軟星，將進一步豐富中手遊的IP遊戲生態，增強了中手遊的研發實力，並聯手大宇開展頂級華人IP的多維度泛娛樂合作，共同開拓國際市場，打造擁有全球頂級影響力的華人遊戲文化品牌。