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牧德擬配息10元 首季每股賺4.72元

2018-04-24 19:51中央社 台北24日電

光學檢測設備(AOI)廠牧德科技受惠「五箭」效應發威，首季稅後淨利新台幣2.02億元，每股盈餘4.72元，年增2.3倍，董事會也決議去年盈餘擬配10元現金股利。

牧德今天召開董事會，通過首季財務報表，第1季營收為5.66億元，年增145%，毛利率66%，優於去年全年64%水準，營業淨利2.52億元，年增199%，稅後淨利2.02億元，每股盈餘4.72元，比去年同期每股盈餘1.41元高出235%，均創歷史新高。

牧德表示，營收獲利逐月逐季攀高，顯見「牧德五箭」漸漸發酵，對營收挹注成長動能。

牧德去年稅後純益4.63億元，每股盈餘10.86元，董事會也決議去年盈餘擬配10元現金股利。

牧德看好，2018年會是大數據與AI年，對PCB及半導體檢測問題會有劃時代突破與改善，對客戶人事成本的支出將有顯著減少。

法人表示，牧德2017年已賺回一個股本，而今年第一季賺將近半個股本，對未來市場相對樂觀。

牧德2017年軟板及軟硬結合板AOI、半導體AOI、PCB硬板智能AOI 4.0等三箭成果逐步發酵，業績開花結果，第四箭掃描式尺寸量測機、第五箭中國大陸版機台陸續上市，對今年業績的成長增添動能。

牧德科技營收
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