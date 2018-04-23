上櫃生技股一枝獨秀 成交比重近25%

2018-04-23 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



生技的新藥股今天在中裕（4147）受惠於研發的愛滋病新藥TMB-355，將於4月底開賣利多，今天股價領軍上漲，今天最高來到298元，漲幅達8.9%，上櫃的合世（1781）、濟生（4111）、晟德（4123）、達爾膚（6523）盤中攻上漲停，上櫃的生技股今天一枝獨秀，盤中漲幅達2%，占上櫃成交比重達25%。

法人表示，生技一直是政策要推動的產業之一，隨著520即將到來，市場也在推測會不會有五二0行情，生技股近日再成「吸金股」台灣的生技類股已形成聚落效應，不管是資本市場，人才方面，台灣都具有競爭力及吸引力，生技類股在新一波反彈啟動下，配合基本面題材陸續轉佳及籌碼面的優勢，今天逆勢上漲人氣再現。

尤其，有新藥研發傳喜訊的族群，近期股價都開始走強，中裕（4147）挾著愛滋病新藥TMB-355，銷售夥伴加拿大生技公司Theratechnologies將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於4月開始銷售將會產生營收貢獻。另外同集團的浩鼎（4174）也傳喜訊，美國食品暨藥物管理局（FDA）已核准該公司研發新藥OBI-3424，針對醛酮還原酶（AKR1C3）有高度表達的固體癌症展開第一/二階段臨床試驗，今天股價也跟著走強，盤中一度來到。