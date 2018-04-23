母親節、電腦展檔期到來 法人看好電商第2季業績

2018-04-23 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



在春節等檔期加持下，今年電商營收成長都創下新高！第2季遇上大檔期母親節，還有3C消費盛事，也就是2018年春季電腦展4／27將登場，讓買氣提前加溫；在電腦展和母親節檔期聯手發威下，法人看好電商第2季業績可望再創同期新高紀錄。

電商進入第2季業績仍不看淡，除母親節的大檔期外，春季電腦展的買氣也相當熱絡。創業家兄弟（8477）指出，今年此次開出遊戲專區搶攻電競市場，鎖定筆電、桌上電腦、液晶螢幕、喇叭和週邊為主力商品線，同時看準 VR 趨勢，強打平價 VR 眼鏡。

創業家兄弟3月營收維持在4億元以上，達到4.1億元，年增39.08％；累計第1季營收達到12.7億元，年增52.03％，創下單季新高。展望第2季，該公司將以策略結盟提高流量變現、大數據掌握爆品造節、影音深化打入社群黏性、冷凍超取引領消費變革、客製內容誘發促購攻心，五支箭全力瞄準射向消費者的心，期望帶動第2季營收、獲利齊攀峰。

其中，4月首波創業家兄弟旗下平台生活市集、好吃市集、3C市集聯手搶攻入春迎夏商機，精選涼感家居、春季午茶、夏家電早鳥等多品類超殺優惠；並將全面迎戰母親節大檔到來，各平台將陸續推出母親節蛋糕、禮品等應景商品搶市，同時，也為夏季冷凍商機需求提前祭出超取好康誘因，為整體第2季運營成長備戰。

至於網路（8044）目前是3C家電類的銷售額最高的平台，為因應momo進逼，網家強調差異化，除舉辦開跑品牌年度盛事PChome24h購物也成功與小米合作，成為全台首家唯一取得原廠授權的直營網購平台。

網家3月網購業績大量挹注營收能量，較去年同期成長21%，達成連續12個月維持兩位數字成長紀錄。該公司積極優化行動端效果顯現，來自行動端業績成長幅度為PC端的4.5倍，業績加速提升，將為第2季營運增添動能。