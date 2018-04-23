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興櫃新星／樂斯科搶進東協 長線俏

2018-04-23 00:04經濟日報 記者高行／台北報導

樂斯科生技2001年成立，今（2018）年1月4日登錄興櫃，該公司為台灣最大及唯一國際級實驗動物供應廠商，全台市占近六成，旗下客戶涵蓋各生技公司及研究單位，營運穩健向上，並積極開拓印度東協市場，長線動能看俏。

經濟日報提供
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樂斯科由董事長陳振忠領軍，主要業務為生產臨床試驗用的動物，旗下位在宜蘭的專業養殖基地，台灣市占近六成，並將其專業延伸到生產疾病模式動物、相關儀器、耗材與檢驗平台的軟硬體系統整合規畫及提供國際級病理毒理鑑定與顧問服務。

樂斯科近年隨國內生技產業蓬勃發展，試驗用動物供應量穩健成長，去年年產達50萬隻，除國內需求外，也因技術達國際水準，同步外銷泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等東協市場，免疫缺陷小鼠單價達1,500~2,000元，大鼠售價更達萬元以上。

樂斯科董事長陳振忠表示，國內內需市場穩健，但成長力有限，全球主要成長市場集中在印度、中國大陸及東協市場，特別是印度近年國際新藥公司紛紛進駐，帶動生技業蓬勃發展，實驗動物需求也跟著快速成長，總體市場約為台灣八倍。

據此，樂斯科繼印度一廠啟用，年供應約10~20萬隻後，今年籌畫設立當地二廠，預計二年後完工出貨，屆時出貨量將達50萬隻以上。

生技產業印度東協

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