親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04經濟日報 記者趙于萱／台北報導

台股上周五重挫191點，周線由漲轉跌1.7%，櫃買指數周跌0.8%，相對有撐，支撐興櫃題材個股活躍，尤以有成（4949）大漲六成最突出，創下今年興櫃股票單周表現最佳。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
上周大型權值股遭遇亂流，中小型股躍居資金避風港，興櫃市場共計72檔下跌，不過漲幅十大個股，全數繳出一成以上漲幅，有成精密大漲66%奪下第一。

有成上周宣布，旗下太陽能通路品牌WINAICO已於4月初成功出售義大利太陽能廠，預估電廠價值新台幣1.15億元。

有成管理層指出，該項交易將幫助WINAICO集中資源，投注太陽能模組組裝技術精進與差異化。根據有成2016年財報，歸屬母公司業主純損6,535萬元，出售處分可望挹注收益。

緯穎是緯創集團小金雞，掛牌來受惠伺服器建置趨勢，業績、股價保持優異。

日前IDC公布，第1季來自企業需求的大規模伺服器需求仍高，加上臉書傳出開發應用於資料中心的專屬晶片，重燃市場想像，緯穎上周放量大漲，單周成交6,407張、攀上280元新高價，皆改寫掛牌新紀錄。

立弘生化是亞洲首家有能力生產完整類胡蘿蔔素產品的生技公司，去年稅後純益0.9億元，每股稅後純益（EPS）0.77元，16日向證交所申請上市。

全球傳動為國內老牌機械廠，主力產品包括滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等，廣泛應用於機器人、半導體、工具機產業。

太陽能興櫃

相關新聞

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

興櫃新星／樂斯科搶進東協 長線俏

2018-04-23 00:04

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

櫃買家族 衝上1,095家

2018-04-23 00:04

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

杰力今年營收增2成 EPS拚4元

2018-04-22 13:28

MOSFET熱 洩露杰力小而美

2018-04-22 13:28

杰力產品應用廣 動能受期待

2018-04-22 13:28

福邦證殖利率8.9% 冠金融股

2018-04-22 00:51

萬達光電 周四上櫃

2018-04-22 00:33

上櫃一周／生技領漲勢 季線有撐

2018-04-21 13:15

五福純益 估年增二成

2018-04-21 00:02

環泰砸10億 泰國蓋廠

2018-04-21 00:02

不鏽鋼新盤價 唐榮燁聯喊漲

2018-04-21 00:01

美時新藥 爭取美藥證

2018-04-21 00:01

生展 Q2營收看增30％

2018-04-21 00:01

挖礦潮退燒 撼訊股價乏力

2018-04-21 00:01

陸廠拖累 穩懋遭空襲

2018-04-21 00:01

群聯小金雞 KSI擬赴陸掛牌

2018-04-21 00:01

凱美今年EPS上看35元

2018-04-21 00:01

浩鼎新藥試驗獲美許可

2018-04-20 00:02

VHQ拚成長 併購不停歇

2018-04-20 00:02

網家揪伴 攻旅遊商機

2018-04-20 00:02

旺宏控侵權 潘健成：一定反告

2018-04-20 00:01

佳穎車用接單熱

2018-04-20 00:01

群聯今年估賺二股本

2018-04-20 00:01

股后信驊創天價 進逼千元

2018-03-28 14:36

2018金融股息王洗牌 福邦證8.9％奪冠

2018-04-21 21:55
看更多

熱門文章

台股本週走勢 觀察台積電與美中貿易戰

2018-04-22 11:37

失望賣壓待消化 台股稍觀望

2018-04-22 13:36

本周台股關注國際股市 未來可聚焦後手機時代契機

2018-04-22 14:27

台股Q2新興科技看佳 留意美股財報與升息

2018-04-22 13:14

台股下測年線 短震恐難免

2018-04-22 13:39

MOSFET熱 洩露杰力小而美

2018-04-22 13:28

台指期短線「空」優 防外資多單續減碼

2018-04-22 13:43

杰力今年營收增2成 EPS拚4元

2018-04-22 13:28

指數型熊證 留意限價差距

2018-04-22 13:41

杰力產品應用廣 動能受期待

2018-04-22 13:28

台股本周多空 利多利空分析

2018-04-22 13:34

雙展概念股 題材熱炒

2018-04-23 00:04

宏全Q1每股 估賺0.87元

2018-04-23 00:04

面板雙虎押寶LTPS 受惠

2018-04-23 00:04

台幣貶 和大、東陽進補

2018-04-23 00:04

軍工概念股 躍短線亮點

2018-04-23 00:04

水泥被動元件 投信愛

2018-04-23 00:04

高殖利率股 資金避風港

2018-04-23 00:04

宏全今年獲利 拚新高

2018-04-23 00:04

宏盛台玻 認購帶勁

2018-04-23 00:04

軍工概念股／台船、漢翔 營運升溫

2018-04-23 00:04

Epson加強在台採購 友達樂

2018-04-23 00:04

就市論勢／物聯網、太陽能 搶風頭

2018-04-23 00:04

大同夯 上周看多第一

2018-04-23 00:04

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

蔡明彥專欄／數據經濟效應 台積後市不淡

2018-04-23 00:04

台虹營運 走出谷底

2018-04-23 00:04

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04

最牛一輪／榮成利多 元大78俏

2018-04-23 00:04

宏全戴董…鐵人三項高手

2018-04-23 00:04

momo環保袋熱銷 富邦媒沾光

2018-04-23 00:04

全民權證／潤泰全搶眼 二檔俏

2018-04-23 00:04

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

一周盤前解析／電子族群 短線有壓

2018-04-23 00:04

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

軍工概念股／致茂、博大 動能強勁

2018-04-23 00:04

全民權證／GIS 優選價內外15%

2018-04-23 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top