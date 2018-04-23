興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股上周五重挫191點，周線由漲轉跌1.7%，櫃買指數周跌0.8%，相對有撐，支撐興櫃題材個股活躍，尤以有成（4949）大漲六成最突出，創下今年興櫃股票單周表現最佳。

經濟日報提供 分享 facebook 上周大型權值股遭遇亂流，中小型股躍居資金避風港，興櫃市場共計72檔下跌，不過漲幅十大個股，全數繳出一成以上漲幅，有成精密大漲66%奪下第一。

有成上周宣布，旗下太陽能通路品牌WINAICO已於4月初成功出售義大利太陽能廠，預估電廠價值新台幣1.15億元。

有成管理層指出，該項交易將幫助WINAICO集中資源，投注太陽能模組組裝技術精進與差異化。根據有成2016年財報，歸屬母公司業主純損6,535萬元，出售處分可望挹注收益。

緯穎是緯創集團小金雞，掛牌來受惠伺服器建置趨勢，業績、股價保持優異。

日前IDC公布，第1季來自企業需求的大規模伺服器需求仍高，加上臉書傳出開發應用於資料中心的專屬晶片，重燃市場想像，緯穎上周放量大漲，單周成交6,407張、攀上280元新高價，皆改寫掛牌新紀錄。

立弘生化是亞洲首家有能力生產完整類胡蘿蔔素產品的生技公司，去年稅後純益0.9億元，每股稅後純益（EPS）0.77元，16日向證交所申請上市。

全球傳動為國內老牌機械廠，主力產品包括滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等，廣泛應用於機器人、半導體、工具機產業。