先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



受惠汽車板需求穩健，先豐（5349）今年第2季營運回穩，4月、5月接單持續改善，有助整體營運表現。

先豐指出，整體車用需求穩健，將持續因應客戶與市場需求提高汽車板產能。先豐汽車板主要供應車用雷達，是今年營運成長動能。

先豐3月營收已回升至約6.53億元，反映工作天數增加，並較去年同期成長。