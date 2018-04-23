親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04經濟日報 記者尹慧中／台北報導

受惠汽車板需求穩健，先豐（5349）今年第2季營運回穩，4月、5月接單持續改善，有助整體營運表現。

先豐指出，整體車用需求穩健，將持續因應客戶與市場需求提高汽車板產能。先豐汽車板主要供應車用雷達，是今年營運成長動能。

先豐3月營收已回升至約6.53億元，反映工作天數增加，並較去年同期成長。

先豐營收

相關新聞

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

興櫃新星／樂斯科搶進東協 長線俏

2018-04-23 00:04

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04

櫃買家族 衝上1,095家

2018-04-23 00:04

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

杰力今年營收增2成 EPS拚4元

2018-04-22 13:28

MOSFET熱 洩露杰力小而美

2018-04-22 13:28

杰力產品應用廣 動能受期待

2018-04-22 13:28

福邦證殖利率8.9% 冠金融股

2018-04-22 00:51

萬達光電 周四上櫃

2018-04-22 00:33

上櫃一周／生技領漲勢 季線有撐

2018-04-21 13:15

五福純益 估年增二成

2018-04-21 00:02

環泰砸10億 泰國蓋廠

2018-04-21 00:02

不鏽鋼新盤價 唐榮燁聯喊漲

2018-04-21 00:01

美時新藥 爭取美藥證

2018-04-21 00:01

生展 Q2營收看增30％

2018-04-21 00:01

挖礦潮退燒 撼訊股價乏力

2018-04-21 00:01

陸廠拖累 穩懋遭空襲

2018-04-21 00:01

群聯小金雞 KSI擬赴陸掛牌

2018-04-21 00:01

凱美今年EPS上看35元

2018-04-21 00:01

浩鼎新藥試驗獲美許可

2018-04-20 00:02

VHQ拚成長 併購不停歇

2018-04-20 00:02

網家揪伴 攻旅遊商機

2018-04-20 00:02

旺宏控侵權 潘健成：一定反告

2018-04-20 00:01

佳穎車用接單熱

2018-04-20 00:01

群聯今年估賺二股本

2018-04-20 00:01

股后信驊創天價 進逼千元

2018-03-28 14:36

2018金融股息王洗牌 福邦證8.9％奪冠

2018-04-21 21:55
看更多

熱門文章

台股本週走勢 觀察台積電與美中貿易戰

2018-04-22 11:37

失望賣壓待消化 台股稍觀望

2018-04-22 13:36

本周台股關注國際股市 未來可聚焦後手機時代契機

2018-04-22 14:27

台股Q2新興科技看佳 留意美股財報與升息

2018-04-22 13:14

台股下測年線 短震恐難免

2018-04-22 13:39

MOSFET熱 洩露杰力小而美

2018-04-22 13:28

台指期短線「空」優 防外資多單續減碼

2018-04-22 13:43

杰力今年營收增2成 EPS拚4元

2018-04-22 13:28

指數型熊證 留意限價差距

2018-04-22 13:41

杰力產品應用廣 動能受期待

2018-04-22 13:28

台股本周多空 利多利空分析

2018-04-22 13:34

雙展概念股 題材熱炒

2018-04-23 00:04

宏全Q1每股 估賺0.87元

2018-04-23 00:04

面板雙虎押寶LTPS 受惠

2018-04-23 00:04

台幣貶 和大、東陽進補

2018-04-23 00:04

軍工概念股 躍短線亮點

2018-04-23 00:04

水泥被動元件 投信愛

2018-04-23 00:04

高殖利率股 資金避風港

2018-04-23 00:04

宏全今年獲利 拚新高

2018-04-23 00:04

宏盛台玻 認購帶勁

2018-04-23 00:04

軍工概念股／台船、漢翔 營運升溫

2018-04-23 00:04

Epson加強在台採購 友達樂

2018-04-23 00:04

就市論勢／物聯網、太陽能 搶風頭

2018-04-23 00:04

大同夯 上周看多第一

2018-04-23 00:04

興櫃十尖兵 逆風高飛

2018-04-23 00:04

越商將蓋鋼廠 燁聯、唐榮警戒

2018-04-23 00:04

蔡明彥專欄／數據經濟效應 台積後市不淡

2018-04-23 00:04

台虹營運 走出谷底

2018-04-23 00:04

先豐 營運回穩

2018-04-23 00:04

最牛一輪／榮成利多 元大78俏

2018-04-23 00:04

宏全戴董…鐵人三項高手

2018-04-23 00:04

momo環保袋熱銷 富邦媒沾光

2018-04-23 00:04

全民權證／潤泰全搶眼 二檔俏

2018-04-23 00:04

興櫃一周／緯穎躍成交量冠軍

2018-04-23 00:04

網龍攜韓廠攻手遊

2018-04-23 00:04

券商衍生性商品業務鬆綁

2018-04-23 00:04

一周盤前解析／電子族群 短線有壓

2018-04-23 00:04

櫃買中心徵才 報名至5月6日

2018-04-23 00:04

軍工概念股／致茂、博大 動能強勁

2018-04-23 00:04

全民權證／GIS 優選價內外15%

2018-04-23 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top