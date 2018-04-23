櫃買家族 衝上1,095家

2018-04-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱台北報導



今年櫃買中心持續推動優質企業進入櫃買市場，讓櫃買家族多層次資本市場，更加成長茁壯。截至4月20日，上櫃家數有755家，包含外國公司34家，興櫃掛牌公司有257家，包含外國公司八家，而目前登錄創櫃板家數則有83家，總計櫃買家族已有1,095家公司。

經濟日報提供 分享 facebook 從今年來看，累計上櫃掛牌公司已有11家，另外有五家也已經獲得櫃買中心同意櫃檯買賣契約，包括萬達光電、百德、健椿、大綜、是方等，其中萬達光電將在2日掛牌。另外安力-KY、奈米醫材、逸達等三家待董事會核議，上述都算是準上櫃公司。興櫃方面，今年也已有九家興櫃掛牌，另有二家已受理尚未登錄。至於創櫃板，今年累計輔導家數已有九家。

櫃買中心也持續推動創櫃板業務，偉喬生醫（7548）產業類別為生技醫療，將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。偉喬生醫主要從事診斷試劑、科學研究用抗原、抗體及相關試劑的開發與客製化生物技術服務，從成立之初便致力於高專一性單株抗體開發，有抗體開發技術平台等，並可針對客戶需求提供客製化抗體相關的技術服務。

偉喬生醫預計自4月25日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於5月3日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站（http://www.tpex.org.tw/web/gisa/），點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間的首日早上9時起，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。