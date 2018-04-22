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萬達光電 周四上櫃

2018-04-22 00:33經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

萬達光電近期已完成競價拍賣作業與公開申購作業，預計26日興櫃轉上櫃掛牌，為國內觸控面板族群再添生力軍，該公司主要產品以高溫五線電阻式觸控面板，具有利基性市場競爭力。

萬達光電每股承銷價格訂為25.3元，並已於20日抽籤，該公司主要產品為高溫五線電阻式觸控面板，其中，電阻式觸控面占比六成，投射式電容式觸控面板約占四成，未來隨趨勢會逐漸調整為電容六成、電阻四成。

分析萬達營收結構，該公司工控產品營收占比43.5％，軍規、醫療、博弈以及大尺寸等利基型產品占比27.7％，商規、泛交通以及車用約28.8％。目前萬達已積極開發利基型產品新案子，提升毛利率。

觸控面板萬達高溫

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