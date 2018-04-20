保健股生展股價亮燈 泰博出貨看旺早盤漲近6％

2018-04-20 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生醫股今（20）日盤面維持輪漲輪動格局，保健股生展（8279）股價亮燈，市場看好生展今年有擴產計畫，可望增添營運動能，加上與益生菌客戶Weider聯手攻中、日市場，使得今年營運具備成長空間；血糖檢測大廠泰博（4736）則因歐洲大廠金屬電極試片大單今年起大量出貨，激勵股價持續攻高，早盤股價來到151.5元，漲幅近6%，並持續創下波段新高，來到一年多來新高價。

生展以醱酵製程聞名，近年在保健食品領域上開花結果，目前保健食品營收占比超過六成。生展積極開發抗菌功能性益生菌，在益生菌領域的布局包括藥品、健康食品、保健食品、食品、動物用，公司並透過垂直整合，結合國際、直銷以及代理品牌（Weider、Wellness）。由於生展目前產能已滿載，公司規劃擴建原料藥和保健品產能，將在今年陸續到位，新產能可望擴增5成以上。

此外，生展攜手益生菌客戶Weider可望打進日本及中國市場，法人估，生展今年合併營收將年增15～20%。

泰博為台灣最大的血糖檢測醫材大廠，市場看好，泰博2018年血糖儀出貨量將上看260萬台，較去年成長近一成，持續在出貨高檔，加上血糖碳電極試片出貨量可望有雙位數成長，為營運帶來動能。

此外，泰博在金屬電極試片市場布局有成，今年開始陸續有客戶下單貴金屬電極訂單，並已陸續出貨，包括美系與歐系客戶，今年營運動能可期。

泰博去年稅後純益4.38億元，年減10.4%，每股稅後純益（EPS）5.43元，主要是受到匯率因素造成匯兌損失所致，今年營運拚雙位數成長。