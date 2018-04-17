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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

耕興業績發表 談新設德國據點、布局5G檢測

2018-04-17 14:38經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

手機檢測廠耕興（6146）今（17）日受邀參加櫃買業績發表會提及新設德國據點以及布局5G檢測需求服務。

耕興副董事長王新添指出，去年營收成長差強人意，不過今年已積極展開新檢測需求布局比如新設德國據點以及展開5G相關檢測服務，應對升級需求。

耕興統計，去年手機等檢測通訊占比約四成，加上網通占比約六成，積極開拓高單價手機檢測服務。

耕興分析，3G手機檢測單價約23萬美金至於4G檢測則約32萬美元，平均單價增加約四成，因此相關升級需求服務挹注明顯。

手機4G德國

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