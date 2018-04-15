瑞祺電16日上市 迎蜜月行情

2018-04-15 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



鴻海孫公司瑞祺電通將在明（16）日以每股承銷價101元掛牌上市，由於這次參與瑞祺電初次上市公開申購合格件數達16.84萬件，申購倍數達123.77倍，凍結市場資金近170億元，中籤率僅0.8%，申購程度相當熱烈，市場預期，掛牌後應該會有蜜月行情。

瑞祺電是鴻海旗下工業電腦龍頭樺漢的轉投資公司，鴻海集團掌握瑞祺電持股約38.73%。瑞祺電自結3月合併營收回升至3.9億元，月增達54.97%、年增達14.71%，創同期新高、歷史第四高。