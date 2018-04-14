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萬國通代工價 調漲8％

2018-04-14 00:01經濟日報 記者吳秉鍇／高雄報導

國內最大旅行箱製造商萬國通（9950）反映原物料成本墊高壓力，與新秀麗等各國際品牌客戶達成協議，自第2季開始調調漲代工費5%至8%，在接單滿檔下，可望挹注本季獲利提升。

萬國通指出，看好今年全球經濟景氣持復甦、消費力增強，包括全球最大品牌新秀麗、德國Hugo Boss、Esprit、美國Puma等，均展開新款式產品拉貨動作，讓該公司兩岸產能現有接單量排滿至6月，優於預期。

針對近年來原物料成本高漲，單以ABS為例，從去年的底部每公噸1,600美元一路攀升至現在的每公噸2,000美元，漲幅高達25%，明顯壓縮毛利空間，該公司經向各品牌客戶磋商後，獲得善意回應。

依據客戶用單量多寡及產品項目不同，各有5至8%漲幅，並自4月開始實施，將讓本季獲利出現明顯增長。

萬國通並指出，該公司今年將進一步加大力道在自有品牌「雅仕」（Eminent）的銷售，包括歐美地區的德、法、義大利、美國代理商，以及亞洲地區的日本、新加坡、香港、泰國和大陸經銷商強力啟動促銷，以擴大市占率。

法人認為，萬國通在台南斥資15億元所打造的萬國通路產業園區第一期廠房等工程建置完成後，所增購的新生產線和舊廠原有生產線已全數就定位，進入量產階段，將可為今年營運增添火力。

另正著手啟動金額達7億元的第二期投資，委託營造商進行打造觀光工廠、展售中心、辨公場地及營運總部等相關設施，預計今年第3季完工啟用。

原物料觀光工廠

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