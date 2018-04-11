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台產枇杷出國一趟 竟變「日本空運」要價1388元？

柏騰新品 台北汽車零件展亮相

2018-04-11 19:38經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

柏騰（3518）宣布，獨創的「多層離子鑲嵌工藝」，跨界創新高級汽車輪圈表面工藝技術，於台北國際汽車零配件展正式發表旗下產品。

柏騰指出，公司為國內首家具備低溫真空濺鍍技術之專業廠商，也是全球最大的的電磁干擾屏障技術（EMI）PVD服務供應商。柏騰因看好PVD技術運用在汽車內外飾件的龐大商機，從2005年即開始在台灣投資設置PVD外觀鍍膜研發中心。

2008年在中國浙江安吉設立2座輪圈外觀鍍膜廠，年產可達100萬顆供應北美、日本及中國等車用市場。今年更在台灣建置一條自主研發最新多層離子濺射生產設備，該產線具備高度生產彈性與量產的能力，可同時滿足車廠對品質認證要求及消費者頂級客製化服務的需求，將就近服務台灣在地車廠與消費者，計劃今年5月底前開始啟用。

柏騰表示，考量汽車輪圈濺射單一金屬材質不能滿足於外觀需求與安全性。自2015年開始，即著手自主研發新一代獨特創新的PVD多層離子鑲嵌工藝技術，打破市場過去對輪圈外觀設計的限制。

柏騰首創「多層離子鑲嵌工藝」，是利用多層離子鍍技術結合特殊噴塗製程，透過合金材料結合特殊塗料，以不同濺射方式呈現金屬與色彩豐富層次質感。本次世貿展特別一次展出「柏金、琺瑯、鎳合金、鉻合金、冷金屬、全亮」六種離子鍍工藝產品，精緻呈現徹底顛覆過去輪圈外觀舊思維，重新定義汽車新美學。

低溫

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