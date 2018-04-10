櫃買攜群益證與寬量國際 赴港辦法說會

2018-04-10 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



證券櫃檯買賣中心將於4月12至13日在香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會」。此次海外法說會由櫃買中心與群益金鼎證券及寬量國際財務顧問公司合作，邀請17家上櫃與興櫃公司同時參與發表，創下歷年最多出席數的記錄，並全數由董事長或總經理領軍，直接與專業外籍投資機構進行晤談交流。

這次櫃買海外法人說明會規模空前盛大，與會者涵蓋半導體、生技醫療、消費性等產業，各具特色及領導地位。參與公司分別為川寶（1595）、汎德永業（2247）、瓦城（2729）、穩懋（3105）、帛漢（3299）、聚積（3527）、亞通（6179）、益得（6461）、生華科（6492）、精測（6510）、長華科（6548）、生展（8279）、群聯（8299）、弘帆（8433）、綠河-KY（8444）、光隆（8916）及森鉅（8942）。

由於參與公司皆由決策者親自參與深度對談，因此，吸引外資機構熱烈參加，安排會談共計超過270場。

法說會承辦單位之一群益金鼎證券董事長王濬智表示，這次活動主要為響應櫃買中心長期致力台股市場的國際化，推動上櫃公司向外資展現企業的競爭力與企圖心，尤其許多參與公司兼具成長性與穩健配息，舉辦海外法說會可以積極搭建國內公司與國際資本市場間的橋樑。

另外，生技族群亦是本次活動焦點之一，安排三家上櫃生技類股的生力軍參與，報名對談者相當踴躍，相信能讓海外專業機構投資人更關注與肯定台灣生技產業的發展。

群益金鼎證券表示，由於專業投資機構向來非常重視經營者的中長期策略，此次成功力邀參與發表的上櫃公司均由負責人或執行長親自面對投資者，預計這次海外法人說明會將有助外資對台灣櫃買市場的關注度與深入了解，亦有望增加對台灣市場的投資及市值的提昇。