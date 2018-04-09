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創業家兄弟3月營收4.1億元 年增率39.08%

2018-04-09 14:32經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

創業家兄弟（8477）旗下有三大垂直電商平台生活市集、好吃市集、3C市集，以及100%持股的子公司創宇行動的B2B2C松果購物，3月表現穩健亮眼，營收達4.1億元，年增39.08%，受惠於生活市集換季商機爆發、好吃市集掌握曬髒嚐鮮風潮、3c市集夏家電買氣提早湧現，松果購物則帶入人氣廠商推升成長動能，整體激發2018年第1季再創歷史新高紀錄，單季年成長52.03%。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，今年度將以「數據為本、影音帶路、客製抓心」三大策略方針，全方位展現搶攻未來行銷戰的衝鋒戰隊氣勢，以站在台灣放眼世界的視野，成為領先台灣市場的電商科技公司，除了持續保持高營收成長動能外，更將逐步優化獲利模式，達到消費者、供應商與平台三方共好的新零售平台。

第1季我們在民生消費品上持續加壓力道外，同時也在品牌商品及大型家居、車用等品類上積極發展，帶動第1季拿下亮眼成績單；展望第2季，將以策略結盟提高流量變現、大數據掌握爆品造節、影音深化打入社群黏性、冷凍超取引領消費變革、客製內容誘發促購攻心，五支箭全力瞄準射向消費者的心，期望帶動第2季營收、獲利齊攀峰。

迎接4月，首波創業家兄弟旗下平台生活市集、好吃市集、3C市集聯手搶攻入春迎夏商機，精選涼感家居、春季午茶、夏家電早鳥等多品類超殺優惠；並將全面迎戰母親節大檔到來，各平台將陸續推出母親節蛋糕、禮品等應景商品搶市，同時，也為夏季冷凍商機需求提前祭出超取好康誘因，替整體第2季運營大舉彈跳備戰。

創業家兄弟營收

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