富喬3月營收4.03億元 近三年同期高點

2018-04-09 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）今日公告 2018年3月營收4.03億元，年成長約0.76%，為近三年同期高檔，並月成長14.8%。

至於富喬累計2018年1月至3月營收為11.58億元，較去年同期的12.25億元，因工作天數較少等因素影響，則年減少5.5%。