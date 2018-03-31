智冠2018年營運看俏

2018-03-31 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



遊戲通路龍頭智冠今日舉辦集團春酒晚會，以「MyCard Style我的時代」為主題；董事長王俊博指出，公司將持續聚焦遊戲通路本業，同時擴大支付業務，期盼公司2018年營運更上層樓，繳出令人滿意的成績單。

智冠春酒晚會邀請國內外遊戲界業者，含員工在內總共席開100桌，近500名員工參與、600名來賓，共1,100人，抽獎頭獎88,000元，集團總獎金近500萬，春酒規模為國內遊戲業者之最。

此外，智冠日前公告旗下子公司遊戲新幹線將與《戰爭雷霆》遊戲開發商Gaijin Entertainment再度合作，取得大型車輛射擊線上遊戲新作《創世戰車Crossout》於台港澳地區聯合代理營運，預計2018年第2季推出上市。

據悉，《創世戰車》由俄羅斯Gaijin Entertainment和Targem games研發的全新車輛組裝對戰網遊，以廢土世界為其故事背景，透過獨特的創造、操控、破壞三大特色設定，並搭配陣營變化、鋼鐵巨獸、個性玩法、自由市場等部分，交織出《創世戰車》的龐大體系。

王俊博指出，未來公司將會推出《創世戰車》國際繁體中文版，遊戲正式上線後，台港澳地區的玩家將會連線至原廠直接營運的全球伺服器，而遊戲版本的進度內容、更新調整等部分也會與全球同步零時差，預計將於2018年4月底舉辦菁英試玩會，期盼能推升集團業績表現。

智冠2017年合併營收156.11億元，年增0.5%，稅後純益4.17億元，年減0.8%，每股純益3.28元，與2016年每股純益3.30元相當；此外，智冠董事會通過擬配發現金股利2元。