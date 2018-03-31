VHQ去年賺一股本創新高 訂單能見度至2019上半年

2018-03-31 09:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



影視特效製作商VHQ-KY（4803）去年合併營收為12.96億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.24億元，每股盈餘10.05元，均創歷史新高，且分別較2016年同期大幅成長25.78%、43.43%與43.37%。

VHQ表示，2017年營收獲利大幅上揚的原因在於電影特效後製業務明顯增加，處分電影分潤收益大幅提高，以及公司切入新市場網路劇後製業務有成。

VHQ表示，去年公司共承接13部電影特效及後製業務，帶動全年電影特效業務營收達12.96億元，較2016年大幅成長25.78%；公司於2017年下半年成功切入網劇市場，已製作兩部網路電視劇；2017年廣告製作超過千部作品，維持3％以上的年成長。2017年電影相關業務占整體營收比重達66％，廣告特效業務比重為34％。

VHQ 2017年毛利率為53％，較2016年高出5個百分點，主要原因在於2017年每部電影的平均後製規模較2016年增加20％，加上公司處分電影投資金額明顯提升。

VHQ 去年共處分《奇幻之旅》與《在他鄉》兩部電影各50％股權，總投資收益為人民幣0.22億元（約合新台幣1億元），且未來在電影上映後可望進一步取得票房分潤及相關IP授權商品收入。

展望2018年，VHQ 保持樂觀看法，根據中國廣電總局最新發布的數據顯示，2017年中國電影總票房為559.11億元，為全球第二大的電影市場，較2016年增加13.45%，其中國產電影票房301.04億元，佔票房總額的53.84%，預估2019年中國全年票房將超過美國，VHQ 身為中國電影後製龍頭廠商，將可望成為主要的受惠者之一。

VHQ 進一步表示，公司於2017年下半年開始切入中國網路劇市場，受惠於中國網路視頻產業的爆發式成長，過去三年來網劇市場的年複合成長高達六成，加上網路視頻收費普及化，網路劇的製作預算大幅增加近十倍，對影像後製業務的需求明顯提升，2017年公司已有2部網路劇開始入帳，2018年網路劇業務可望再成長。

隨中國電影開拍及上映計劃較明顯成長，VHQ 訂單能見度拉長至2019年上半年；此外，公司近期併購電影及電視劇製作公司「木星時代」，將有助於公司發展上下游整合，拓展電影特效並切入電視劇後製業務，進一步帶動公司營收及獲利的成長空間。