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鈊象配息11元創8年新高 現金殖利率6.9%

2018-03-28 09:18中央社 台北28日電

遊戲股王鈊象2017年度EPS為12.97元，董事會決議配發現金股利11元，平了2011年紀錄，創2009年來8年新高，按27日收盤價160元計算，現金殖利率為6.9%。

儘管去年受到澳洲博弈公司解約衝擊，鈊象獲利表現依舊亮眼，合併營收為新台幣33. 13億元，營業毛利28.25億元，毛利率85.28%，營業淨利10 .93億元，營益率32.99%，稅前盈餘10. 28億元，稅後盈餘9 .68億元，年增率1.85%，EPS12.97元，創下近6年來新高紀錄。

鈊象表示，商用休閒博弈機台目前主要市場為中國大陸及美國，去年美國市場表現優於預期，今年除了持續強化美國市場外，將進一步擴增東南亞市場，鎖定越南為主攻市場。不過第1季適逢農曆春節，預計1-2月較淡，3月重啟動能。

展望今年，鈊象表示，今年商用及手遊二大主軸產品均有新產品推出，同時將拓展東南亞及美國市場，整體營運可望穩健成長。

鈊象指出，商用機台與手遊二大產品線具有季節性的互補性，因此從年度營運業績看來可以維持在相對穩定的狀態，有別一般遊戲廠隨著產品變動起伏較大的特色，鈊象在近幾年調整產品結構後，從2016年起獲利表現已回到正軌，2017年EPS12.97元略優於財測的12.55元，未來營運穩健成長的態勢可期。

鈊象東南亞EPS

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