崇越電 發4.6元現金

2018-03-27 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



崇越電董事長潘振成 記者簡永祥／攝影 分享 facebook 電子化學材料供應商崇越電（3388）昨（26）日舉行董事會，通過去年財報及盈餘分配，受惠於主力產品矽利光漲價，去年全年稅後純益3.5億元，年增20.7%，每股純益5.65元，為近年高點，決議每股配息4.6元，以昨天收盤價74.1元計算，現金殖利率6.2%。

崇越電看好今年獲利將持續成長；在此次配發的股息中，其中盈餘每股配息4元，資本公積每股配發0.6元，盈餘配發率維持八成以上。

崇越電去年全年合併營收為76.72億元，年增6.1%，毛利率17.9%，比前一年提升1.8個百分點，主要是矽利光供給結構改變、價格調漲以及新產品開發有成，讓整個產品組合價值提升。尤其去年第4季淡季中每股純益仍達1.42元，為去年四季中次高，年增達33%。

崇越電表示，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及公司開發的新產品成功導入國際大廠之供應鏈，例如遊戲機、穿戴式裝置、智慧型手機防水、醫療急救面罩、汽車高壓引擎管、車內觸控相關材料等銷售成長，帶動營收獲利持續成長，為近年來最佳表現。

經濟日報提供 分享 facebook 崇越電近來更積極布局醫療、車用、化妝品及消費性電子等利基型市場，其中車用市場的應用主要在於接著及灌封，包括引擎高壓油管、汽車觸控面板、汽車倒車雷達/SENSOR、汽機車鋰電池絕緣、散熱、充電樁…等。

隨著電動節能車及車聯網已成為全球各國重點政策推展項目，公司看好車用產品生命周期長，車用及其他高端產品市場比重可望逐步提升，成為成長新動能。

除中國大陸市場穩步成長，崇越電也看好東協經濟體發展潛力，四年前布局印尼及越南成立營運據點，經過2年多的耕耘，今年可明顯挹注及推升獲利成長。

崇越電認為，隨全球景氣復甦，大陸對環保要求更趨嚴格，各項原材料供需邁向良性循環，矽利光漲價及缺貨趨勢，市場預期到今年第3季都不會反轉，因此樂觀預期今年營運表現。