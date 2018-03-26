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季底作帳行情助攻 上櫃生醫股買氣火熱

2018-03-26 12:19經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

證交所與櫃買中心針對生技公司舉辦的業績發表會，在今日起陸續起跑，使得生技股得以延續上周強攻氣勢，持續成為盤面多頭焦點。包括佰研（3205）、合富-KY(4745)、和康生（1783）、順藥（6535）、雙美（4728）、美時（1795）、合世（1781）、安成藥（4180）等多檔生醫股盤中漲停，主要皆是上櫃的中小型股。

在業績發表會行情的助攻下，包括上市生醫類股指數和上櫃生醫類股指數盤中漲幅皆逾2.5%，盤中皆逼近今年以來新高位置，相較大盤表現強勁。由於本周將進入第1季最後交易日，從盤面看來，近日股價活躍的上櫃生技股，似乎成為作帳行情主要標的，成為法人鎖碼重心。

美時宣布與艾威群策略合作的產品Suboxone舌下含片學名藥，成功挑戰美國第四類（PIV）專利，公司將與艾威群依藥證審查進度持續準備相關作業。美時今年除了將持續於台灣與韓國市場上市利基性的學名藥新品並積極取得原廠藥代理外，多個瞄準美國市場的高價值ANDA皆可望於今年取得進展，帶動股價強勢表態。

安成藥旗下兩款藥物口服高三酸甘油脂血症用藥TWi-017及高血壓用藥Cardizem預計最快今年第2季即可取得藥證，營收貢獻可期，並帶動股價表現。

佰研-KY今年砸下7,140萬元取得萬達寵物事業4.76%股權，未來雙方預計將進行策略聯盟，佰研已在開始研發寵物相關保健食品，預計最快下半年產品就會在萬達旗下的通路寵物公園上架。此外，旗下無毒的家店家數今年預計增加9家，使得店家總目標將來到25家，預計5月開始陸續展店，有利今年營運步出谷底區。

生技股
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