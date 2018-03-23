禾聯碩去年獲利創新高 連二年逾一個股本

2018-03-23 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



興櫃家電大廠禾聯碩（5283）去年獲利再創新高，每股純益（EPS）達11.73元，成為上市櫃家電廠的「獲利王」，擬配息7元殖利率6.1%。

禾聯碩表示，獲利成長動力為投入開發的差異化家電產品，以及小家電不斷推陳出新，帶動營運及獲利成長。

禾聯碩23日在興櫃收盤均價為113.63元，也是上市櫃家電業者唯一股價超過「百元俱樂部」的成員。

2016年禾聯碩每股純益10.2元，2017年上升達11.73元，連續二年獲利超過一個股本，成為「家電業小而美」的代表。禾聯碩指出，去年營收56.71億元，年增1.7%，在業界逆勢成長；稅後純益7.83億元，年增26.5%，增加主因為毛利率成長的貢獻。

禾聯碩強調，展望今年營運發展，電視、冷氣、冰箱、洗衣機四大家電為主軒軸，輔以多款第二代掃地機器人、空氣清淨機等精品小家電，構成全產品家電，將是業績的主要來源。

夏季銷售關鍵的空調方面，今年大幅導入效能更高的R32新環保冷媒，推出國產品牌開發最多的R32變頻機種。禾聯碩指出，新推出R32變頻窗型及智能化的雲端空調機種，陸續上市4至16HP的商用空調，搶進居家住宅、公司行號新商機。

禾聯碩表示，液晶電視則以上市國產品牌尺寸最大100吋液晶顯示器領軍，有齊全大尺寸4K電視機種，首創的一體式耐衝擊抗藍光玻璃液晶顯示器；多款商用多媒體廣告機等，跨足消費、商用及數位媒體商機，有助今年蟬聯在台灣電視市場銷售量第一大寶座。