親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台塑化錯帳事件
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

禾聯碩去年獲利創新高 連二年逾一個股本

2018-03-23 21:15經濟日報 記者張義宮╱即時報導

興櫃家電大廠禾聯碩（5283）去年獲利再創新高，每股純益（EPS）達11.73元，成為上市櫃家電廠的「獲利王」，擬配息7元殖利率6.1%。

禾聯碩表示，獲利成長動力為投入開發的差異化家電產品，以及小家電不斷推陳出新，帶動營運及獲利成長。

禾聯碩23日在興櫃收盤均價為113.63元，也是上市櫃家電業者唯一股價超過「百元俱樂部」的成員。

2016年禾聯碩每股純益10.2元，2017年上升達11.73元，連續二年獲利超過一個股本，成為「家電業小而美」的代表。禾聯碩指出，去年營收56.71億元，年增1.7%，在業界逆勢成長；稅後純益7.83億元，年增26.5%，增加主因為毛利率成長的貢獻。

禾聯碩強調，展望今年營運發展，電視、冷氣、冰箱、洗衣機四大家電為主軒軸，輔以多款第二代掃地機器人、空氣清淨機等精品小家電，構成全產品家電，將是業績的主要來源。

夏季銷售關鍵的空調方面，今年大幅導入效能更高的R32新環保冷媒，推出國產品牌開發最多的R32變頻機種。禾聯碩指出，新推出R32變頻窗型及智能化的雲端空調機種，陸續上市4至16HP的商用空調，搶進居家住宅、公司行號新商機。

禾聯碩表示，液晶電視則以上市國產品牌尺寸最大100吋液晶顯示器領軍，有齊全大尺寸4K電視機種，首創的一體式耐衝擊抗藍光玻璃液晶顯示器；多款商用多媒體廣告機等，跨足消費、商用及數位媒體商機，有助今年蟬聯在台灣電視市場銷售量第一大寶座。

家電禾聯碩電視
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

現金股利／中美晶發3元 台勝科2.08元

2018-03-23 14:45

瓦城連兩年蟬聯觀光股EPS王

2018-03-23 14:45

重議權利金 藥華為股東爭利

2018-03-23 01:25

藥華新藥拚明年在美上市

2018-03-23 01:25

威剛南向 搶攻電動車

2018-03-23 00:03

創威訂單升溫 營運漸入佳境

2018-03-23 00:03

雅茗配息4元 殖利率4.78％

2018-03-23 00:03

AI區塊鏈…撼訊下個淘金區

2018-03-23 00:03

撼訊發6元股利 後市俏

2018-03-23 00:03

中美晶配息3元 獲利看增

2018-03-23 00:03

穩懋配現金7元 掛牌來新高

2018-03-23 00:03

智晶去年EPS6.17元 配息估逾5元

2018-03-23 00:03

精華大手筆 配息25元

2018-03-23 00:03

百略上漲空間大 13萬張買盤排隊

2018-03-23 00:02
看更多

熱門文章

台股遭雙利空夾擊 金管會11措施應對

2018-03-23 00:56

中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

2018-03-23 09:03

台股為何如此抗跌？ 法人：本土資金加持

2018-03-23 11:48

Switch賣翻 旺宏獲利飆

2018-03-23 00:03

中美貿易戰、全球股市狂瀉 台股收跌182點

2018-03-23 13:38

鴻海：有意願到陸、港開戶的股東 可打這支專線

2018-03-22 23:25

內外資換手股 抗震

2018-03-23 00:02

AI區塊鏈…撼訊下個淘金區

2018-03-23 00:03

藥華新藥拚明年在美上市

2018-03-23 01:25

貿易大戰掃到半導體 台積電盤中重挫近3％

2018-03-23 12:02

上銀報喜 去年獲利倍增

2018-03-23 00:13

資金轉向內需金融股

2018-03-23 00:59

股市動能 M1B、M2轉黃金交叉

2018-03-23 00:07

明泰四路並進 營運衝

2018-03-23 00:03

明年入iPhone鏈 夏普擴產OLED 業成獨啃大單

2018-03-23 14:45

台塑配息5.7元 七年高點

2018-03-23 01:26

夏普擴產OLED攻蘋果 GIS獨家接單

2018-03-23 08:50

聯廣上市首日大漲 啟動蜜月行情

2018-03-23 09:48

撼訊發6元股利 後市俏

2018-03-23 00:03

美中貿易戰風雨欲來 台股一度重挫逾200點

2018-03-23 11:40

華航去年獲利增近四倍

2018-03-23 01:26

創意擁題材 營收進補

2018-03-23 00:03

法巴證錯帳 回補台塑化

2018-03-23 00:03

無獲利公司掛牌 今年拚三家

2018-03-23 00:07

減資+股利 仲琦每股配發2.2元

2018-03-23 00:03

雄獅去年營收獲利雙創新高 擬發股息5.2元

2018-03-23 10:02

威剛南向 搶攻電動車

2018-03-23 00:03

客貨運暢旺 華航去年本業獲利增近四倍

2018-03-22 22:30

時代百貨獲利動能佳 統一超再添小金雞

2018-03-23 00:03

矽品4月18日下市 每股可獲51.2元收購金

2018-03-23 10:55

權證／玉晶光、亞光 瞄準長天期

2018-03-23 00:02

美股暴跌、夜盤爆量 專家：布局宜慎

2018-03-23 14:45

盟立去年EPS2.15元 訂單滿手

2018-03-23 00:03

利差效益浮現 金融股放長線釣大魚

2018-03-23 14:45

遭歐盟裁罰 禾伸堂：罰金已提列財報

2018-03-23 09:46

興富發配現金3.5元 殖利率7.7%

2018-03-23 00:03

台積電、聯發科重挫 半導體股應聲倒

2018-03-23 14:45

霹靂大股東涉嫌內線交易 公司說話了

2018-03-23 18:09

精華大手筆 配息25元

2018-03-23 00:03

康和證：1,000元也能投資台積

2018-03-23 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top