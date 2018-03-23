親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台塑化錯帳事件
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

瑞基去年營收1.55億 每股虧損1.4元

2018-03-23 09:04中央社 台北23日電

現場檢測廠瑞基海洋生物科技2017年全年合併營收新台幣1.55億元，稅後淨損4812.5萬元，每股虧損為1.4元。展望今年，瑞基表示，畜產、大陸市場兩大主要動能將推升營運向上。

瑞基表示，2017全年合併營收成長3.42%，主要來自跨足非水產領域的現場健康檢測管理市場展現成效，明顯產生營收貢獻。不過，損益上則受到費用認列損失影響而產生淨損，包括畜產市場推銷費用增加、金融資產減損增加、匯兌損失增加，及公司債利息費用增加所致。

2017年產品營收比重分別為水產試劑占46.7%、畜產試劑10.3%、伴侶動物試劑4.2%、萃取試劑6.8%、設備20.2%、其他11.8%。

以市場區域來看，大中華約占比34.6%（其中中國成長幅度最大）、東南亞25%（其中泰國占比10.6%，為成長最快的市場）、中南美洲13.6%、非洲11 .4%、南亞6.1%、中東4%、東北亞3.6%、北美洲1.7%。

展望2018年，瑞基表示，將透過四大市場布局力拚全年營收獲利雙成長，全力衝刺畜產市場，複製中國大陸與東南亞成功經驗，以期擴大國際通路。持續拓展中國大陸市場；在伴侶動物部分，將持續拓展市占率，維持中國大陸伴侶動物核酸檢測第一品牌為目標。

另外，將持續透過參加國際展覽，拓展任何有現場檢測需求的新市場，包括澳洲與非洲等。

同時持續布局人病體外檢測(IVD)市場，瑞基的登革熱現場檢測試劑產品在今年初已順利取得台灣衛生福利部外銷專用醫療器材許可證，預計將再新增兩項設備產品通過歐盟 CE-IVD 認證，持續開發更多有現場檢測需求的 IVD 試劑產品，並配合各國代理商進行當地IVD產品登記。

營收
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

重議權利金 藥華為股東爭利

2018-03-23 01:25

藥華新藥拚明年在美上市

2018-03-23 01:25

威剛南向 搶攻電動車

2018-03-23 00:03

創威訂單升溫 營運漸入佳境

2018-03-23 00:03

雅茗配息4元 殖利率4.78％

2018-03-23 00:03

AI區塊鏈…撼訊下個淘金區

2018-03-23 00:03

撼訊發6元股利 後市俏

2018-03-23 00:03

中美晶配息3元 獲利看增

2018-03-23 00:03

穩懋配現金7元 掛牌來新高

2018-03-23 00:03

智晶去年EPS6.17元 配息估逾5元

2018-03-23 00:03

百略上漲空間大 13萬張買盤排隊

2018-03-23 00:02

台翰去年EPS 1.44元 發0.6元股利 3年來首次

2018-03-22 14:21

瑞祺電通23日起競拍 每股底價87.83元

2018-03-22 14:21

聯廣明掛牌 每股46元 中籤率僅1.29%

2018-03-22 14:21

收購利多 百略10萬張買不到

2018-03-22 14:21

業績成長看好 漢磊力拚轉盈

2018-03-22 10:51

精測重獲外資青睞加碼 股價回穩

2018-03-22 10:33

辣椒去年獲利創近7年新高 股價開高走揚

2018-03-22 09:55
看更多

熱門文章

法銀巴黎證券錯帳需回補 台塑化股價跳空漲停

2018-03-22 09:43

台股遭雙利空夾擊 金管會11措施應對

2018-03-23 00:56

外資溢價收購百略 開盤13萬張進場搶不到

2018-03-22 09:44

錯帳延燒 台塑化跳空漲停

2018-03-22 14:21

內外資換手股 抗震

2018-03-23 00:02

法巴證錯帳下殺台塑化 證交所：今須買回6,400張

2018-03-22 09:33

FII掛牌能不能買？陸操盤手：小心「爆炒」風險

2018-03-22 16:17

Switch賣翻 旺宏獲利飆

2018-03-23 00:03

廣告龍頭聯廣明上市 每股46元

2018-03-22 12:12

被動元件夯！國巨飆天價 信昌電、華新科漲停

2018-03-22 11:31

中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

2018-03-23 09:03

法銀巴黎證錯帳事件 顧立雄：會了解是系統或內控問題

2018-03-22 10:16

鴻海：有意願到陸、港開戶的股東 可打這支專線

2018-03-22 23:25

面板需求旺 聯詠勁揚

2018-03-22 14:21

日矽併將掛牌 日月光攻高

2018-03-22 14:21

上銀報喜 去年獲利倍增

2018-03-23 00:13

股市動能 M1B、M2轉黃金交叉

2018-03-23 00:07

藥華新藥拚明年在美上市

2018-03-23 01:25

聯廣23日每股46元掛牌上市 國泰證主辦

2018-03-22 10:54

資金轉向內需金融股

2018-03-23 00:59

AI區塊鏈…撼訊下個淘金區

2018-03-23 00:03

遠航投資三信銀讓大股東審查制崩解 委託書徵求將從嚴

2018-03-22 12:28

明泰四路並進 營運衝

2018-03-23 00:03

卜蜂拚成長 資本支出倍增

2018-03-22 14:21

日矽併控股公司4月30日掛牌 日月光高低震盪加劇

2018-03-22 13:30

收購利多 百略10萬張買不到

2018-03-22 14:21

創意擁題材 營收進補

2018-03-23 00:03

減資加配息 信錦股東每股可領7.5元 股價走高

2018-03-22 09:35

華航去年獲利增近四倍

2018-03-23 01:26

台塑配息5.7元 七年高點

2018-03-23 01:26

撼訊發6元股利 後市俏

2018-03-23 00:03

為升強攻毫米波雷達 股價29個月波段高

2018-03-22 13:09

減資+股利 仲琦每股配發2.2元

2018-03-23 00:03

無獲利公司掛牌 今年拚三家

2018-03-23 00:07

分析師：台股支撐、壓力點 落在半年線與前高附近

2018-03-22 13:36

威剛南向 搶攻電動車

2018-03-23 00:03

客貨運暢旺 華航去年本業獲利增近四倍

2018-03-22 22:30

業績升火 敦南今年車用倍增造勢

2018-03-22 14:21

時代百貨獲利動能佳 統一超再添小金雞

2018-03-23 00:03

MLCC再傳漲聲 國巨股價飆破500元

2018-03-22 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top