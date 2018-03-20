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自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

東森購物董事會 決議配息4元

2018-03-20 18:31經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

東森國際（2614）旗下虛擬零售事業體東森購物盈利揚升，東森購物董事會通過配發現金股息4元，表現突出。東森購物去年營收139億元，獲利4.8億元；法人估計，今年營收將可挑戰175億元，預估配息達5元，營運策略以開創多通路發展。

東森購物前兩月營收23.36億元、每股稅後純益0.9元。東森購物總經理陳安祥表示，電視購物產業面對電商夾殺，東森購物今年將持續開創多通路營收與跨螢通路整合；今年中將於中華電信MOD開出專賣日本與韓國商品的購物台，期望突破市場重圍。

陳安祥表示，東森購物自營商品策略去年加強執行已見成效，美妝保健與生鮮食品，已列為東森購物商品開發優先方向，其中保健食品更將同步積極進軍中國大陸市場。

此外，東森購物核心為電視購物，今年積極進行節目改造，將加強既有電視購物業績成長動能。置於電商事業進行系統改善與優化APP已見成效，將持續強化商品供應鏈經營，引進更多品牌大廠，同時全面推廣APP與跨螢通路策略，力求使用者介面優化與會員經營的最佳化。

東森購物客服與電話行銷團隊，擁有880萬會員為基礎，電話行銷去年營收創14.8億元新高，看好今年營收將成長到25億元；今年將投入AI語音辨識，將每日來自客服端達5萬通電話內容，轉成精準行銷數據來源。

全球布局方面，今年併購國際美妝保養品電商香港草莓網，東森購物預計未來三年內持續進行購併計畫。

東森購物與家電品牌聲寶(SAMPO)合作的智慧PAD電冰箱，新搭載的面板軟體由東...
東森購物與家電品牌聲寶(SAMPO)合作的智慧PAD電冰箱，新搭載的面板軟體由東森購物重新設計，可瀏覽新聞與網購商品為最大特色。東森購物／提供
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